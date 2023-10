Zwanezang van loopcriterium

In feestzaal De Ster in Ichtegem werden de laureaten van het Running Center loopcriterium van het Houtland in de bloemetjes gezet. Het zijn de laatste kampioenen want het loopcriterium houdt op te bestaan.

De laureaten van het Running Center loopcriterium Houtland die in zaal De Ster de revue passeerden, zijn meteen ook de allerlaatste. De organisatoren van het stratenloopcriterium, dat in 1991 door Ronny Pollet, Wilfried Vermander en André Tommelein werd opgericht, houden het vanaf volgend seizoen voor bekeken en dat betekent meteen het einde van het bekende loopcriterium. Op het slotevent werden naast de laureaten in de vijf heren- en damescategorieën ook de vele vrijwilligers van de tien stratenlopen in de bloemetjes gezet.

“Ik kijk heel tevreden terug naar de voorbije dertig jaar”, opent André Tommelein (76), één van de drie oprichters van het Houtlandcriterium en 40 jaar organisator van de Sint-Maartensloop in Koekelare. “Na de twee coronajaren, waarin we geen wedstrijden mochten organiseren, zien we dat de opkomst terug een stijgende trend vertoont. Dit jaar noteerden we meer dan honderd geklasseerde lopers in de tien categorieën. Als je weet dat je aan minstens zeven stratenlopen moet deelnemen om geklasseerd te worden, mogen we gerust spreken van een grote opkomst voor de verschillende wedstrijden.”

“Over de dertig jaren heen waren de Moerse stratenloop, de Presto-loop in Ichtegem en Dwars door Bekegem de succesrijkste wedstrijden van het criterium”, gaat André Tommelein verder. “Ook na het opdoeken van de criteriumformule zullen deze wedstrijden ongetwijfeld nog blijven bestaan. Enkele andere stratenlopen zullen meer dan waarschijnlijk verdwijnen.”

André Tommelein die samen met de andere organisatoren op het slotfeest een staande ovatie kreeg, wil graag blijven meewerken aan de organisatie van de Sint-Maartensloop. “Op mijn leeftijd ben ik niet meer de man om alles te regelen, maar de organisatoren kunnen blijven rekenen op mij. Het einde van het loopcriterium van het Houtland betekent niet dat er in de regio geen stratenlopen meer zullen zijn.”

De winnaars van de laatste editie van het Running Center loopcriterium van het Houtland (over alle categorieën heen) zijn Ilke Deleu uit Zonnebeke bij de dames en Lorenz Pype uit Hooglede bij de heren. (PDC)