Zussen Van Hollebeke uit Beselare weer op medaillejacht tijdens BK veldlopen in Brussel: “Als ouder leven we intens mee”

Vorig jaar stonden ze alle drie op het podium in Brussel na het BK veldlopen. Zondag proberen Fran (13), Febe (8) en Fien (12) Van Hollebeke dit huzarenstukje te herhalen. We blikken vooruit met trotse ouders annex grootste supporters Ben Van Hollebeke en Marlies Aneca.

Ben en Marlies zijn allebei 37 jaar en wonen met hun drie dochters in Beselare. Daar baat Ben een landbouwbedrijf uit, terwijl Marlies werkzaam is als leerkracht in Sint-Eloois-Winkel. Zondag staan ze op de eerste rij om hun drie dochters te steunen op het BK veldlopen in Brussel. Vorig jaar pakten ze alle drie een medaille: Fran en Febe goud en Fien brons. Ook dit jaar behoort eremetaal tot de mogelijkheden. “Laat ons hopen, maar hoe dan ook kunnen ze allemaal al trots zijn op hun veldloopseizoen”, zegt papa Ben. “We leven er als ouder uiteraard intens naartoe. Onze taak bestaat erin om hen goed te begeleiden en rustig te houden.”

Febe gaat naar school in De Biesweide in Beselare. Ze werd Vlaams kampioene in Diest en komt in actie bij de categorie 2014. “Vermoedelijk zal zij met 60 à 70 leeftijdsgenoten starten. Hun afstand bedraagt 600 meter”, weet mama Marlies. Fien, die maandag 12 jaar werd en ook in De Biesweide zit, loopt 1.500 meter bij de miniemen. Naast atletiek turnt ze nog acht uur per week in Geluwe. “Zij werd twee weken geleden vierde op het VK. Toen had ze wel nog last van een verkoudheid. In haar categorie zijn er een vijftal favorieten, onder wie Fien. De vorm van de dag zal bepalend zijn. Als ze er de laatste 200 meter nog bij is, dan wordt het moeilijk om haar te kloppen.” Fran loopt school in het Lyceum, waar ze door weer en wind naartoe fietst. Ze haalde als eerstejaarscadet meteen de Vlaamse titel. “Bij de eerstejaarscadetten zit een heel sterke lichting”, zegt Ben.

“Fran heeft een ijzersterk karakter, kan enorm diep gaan en beschikt over een groot recuperatievermogen. Hoe langer de race, hoe beter. Voor haar is het 3.000 meter en wellicht zal ze moeten afrekenen met 80 à 100 andere atletes.”

Goed doseren

Het parcours in Brussel kennen ze intussen goed. “Het is steeds oppassen om je niet op te blazen in de zone bergop. Goed doseren is cruciaal, maar dat zullen hun trainers ook wel meegeven”, aldus Ben en Marlies die heel fier zijn op hun dochters. “We moeten veel rondrijden, maar voor je dochters doe je dat met veel plezier. Ze zijn alle drie heel gemotiveerd en ze amuseren zich, dat is het voornaamste. Na het veldloopseizoen kunnen ze even rust inbouwen en dan kunnen we voorzichtig uitkijken naar het pisteseizoen.”