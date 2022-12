Zussen Hélène en Florence Meert (FLAC Izegem): “Blijven trainen en persoonlijke records proberen te breken”

Zussen Hélène (12) en Florence (9) Meert uit Ingelmunster zijn beide lid van FLAC Izegem en zetten dit seizoen al knappe prestaties neer. Hélène won de veldcross in Aalter, Florence werd tweede op de Crosscup in Roeselare. Ook het hele estafetteteam meisjes, bij zowel pupillen als miniemen, van FLAC zette prima prestaties neer in de reeds gelopen Relays.

“Veldcross is mijn lievelingsdiscipline binnen de atletiek omdat het altijd een ander parcours is en dat verveelt nooit”, opent de oudste zus Hélène, die tweedejaars miniem is en haar eerste jaar Latijn volgt aan Middenschool Prizma in Izegem. “Mijn sterkste prestatie dit seizoen was op de veldcross in Aalter. Daar kon ik de eerste plaats veroveren en een gouden medaille mee naar huis nemen.”

“Maar het meest memorabele moment uit mijn atletiekcarrière was toen ik de gele trui won omdat ik de meeste punten behaald had van FLAC. Ook toen we afgelopen weekend wonnen met de estafette (4×200 m) gaf mij dat ook een heel leuk gevoel.”

“Ik geef nooit op en ik ga graag trainen in weer en wind. Dat is wellicht mijn sterkste eigenschap. Ik wil blijven trainen en mijn persoonlijke records verbreken. De volgende wedstrijd, waar ik naar uitkijk, is de finale van de Crosscup in Brussel. Dat wordt een leuke ervaring om daar te lopen op die plaats.”

Lopen bij het Atomium

“Bij mij is mijn favoriete discipline de 1.000 meter”, vertelt Florence, die eerstejaarspupil is en sinds september gestart is met atletiek. Zij loopt school in de Sint-Pietersschool in Emelgem en doet naast atletiek bij FLAC ook nog aan turnen bij Gym Izegem. “Ik doe altijd mijn uiterste best en iedere keer als ik op het podium mag staan, vind ik dat super. Op de Crosscup in Roeselare kon ik onlangs de tweede plaats bemachtigen.”

Ook Florence kijkt uit naar de finale van de Crosscup in Brussel. “Het lijkt mij leuk om bij het Atomium te kunnen lopen en ik wil nog veel bijleren en beter worden. Nafi Thiam is mijn grote voorbeeld.” Hélène kijkt dan weer op naar Isaac Kimeli. “Hij is goed in lange afstanden en daar wil ik ook beter in worden.”

