Zussen Chiara en Tracy grote beloftes in het kogelstoten

Het outdoorseizoen in het atletiek zit erop. In het kogelstoten zorgde Chiara Dhont bij de cadetten voor een nieuw Belgisch record. Haar jongere zus Tracy werd in diezelfde discipline officieus nationaal kampioen bij de benjamins.

Chiara Dhont (15) uit Assebroek heeft outdoor onder leiding van coach Jordy Beernaert de provinciale titel behaald in kogel en discus en werd op het Vlaams en Belgisch kampioenschap winnaar met discus en tweede in het kogelstoten. Op de nationale feestdag, daags voor haar verjaardag, was ze in Lokeren goed voor een nieuw nationaal record in het kogelstoten, 15m25. Ter vergelijking, in diezelfde week op het EK U18 of de scholieren stootte de tiende in de finale 15m13.

34 jaar oud record

“Het vorige record is van 34 jaar geleden. Ik wierp met een grotere kogel en we hebben er dan meteen één aangeschaft. Als de limiet voor deelname aan het EK in 2026 dezelfde is als dit jaar zit ik daar zeven centimeter van. Hopelijk kan ik dat als scholier verwezenlijken”, aldus Chiara die met haar club Houtland AC ook provinciaal kampioen werd op de 4×100 meter.

Na het BK liep ze echter een blessure op. “Ik loop school aan het VHSI in Brugge en tijdens een les sport in basketbal sloeg ik mijn voet om. De diagnose: een scheur in mijn ligamenten. Met als gevolg een week in een open gips en drie weken in een brace. Zo kon ik een vijftal weken niet trainen. Jammer, want ik had graag mijn record nog wat scherper gesteld. Ik ga nu indoor wat minder doen, misschien mij met de nieuwe trainer Warre De Pauw wat meer toeleggen op de 60 meter sprint en proberen rond de acht seconden te lopen. Vanaf april leg ik de focus dan op volgende zomer.”

Tracy Dhont (9), volgend jaar pupil, volgt nu al de voetsporen van haar zus. Tijdens een criterium in Nijvel waar jonge atleten de twaalf beste resultaten konden voorleggen werd zij eerste in het kogelstoten, met meer dan een meter voorsprong. Op de 60 meter sprint, waar de beste 24 werden geselecteerd, werd ze in de finale vierde na twee buitenlandse deelnemers. (ACR)