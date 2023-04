Zussen Amber en Laura Gevaert beiden primus: “Ik wist dat gouden plak mogelijk was ”

Vorig weekend waren de Kortrijkse zusjes Amber en Laura Gevaert primus in respectievelijk het toestelturnen en de 400 meter horden.

De 16-jarige Amber Gevaert duldde vorige week zaterdag niemand voor zich op het Vlaams kampioenschap toestelturnen C17. De studente wetenschappen-wiskunde 8 aan het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk kroonde zich na drie West-Vlaamse titels voor het eerst tot Vlaams kampioene. “Ik wist dat het mogelijk was om goud te halen”, glundert Amber. “De twee provinciale voorrondes wist ik telkens winnend af te sluiten. Op dit kampioenschap kwam ik opnieuw dezelfde tegenstanders tegen, dus verwachtte ik wel een goed resultaat. Toch blijft het koffiedik kijken want kleine foutjes zijn vlug gemaakt.”

“Momenteel train ik een zevental uur per week bij mijn club Go4Gym in Wevelgem, onder de vleugels van Eveline, Sanne, Charlotte en Lore. Dit moet zowat mijn twaalfde jaar zijn dat ik met deze sport bezig ben. Mijn volgende doel? Mijn oefeningen nog moeilijker maken. Volgend seizoen ben ik aan zet bij de 18+ waar ik tegen heel wat oudere meisjes uitkom.”

Interclub

Zondagmiddag was zus Laura (18) aan zet op het provinciaal kampioenschap atletiek op de piste in Tielt. Bij de junioren greep de atlete van Atletiek Zuid-West op de 400 meter horden probleemloos het goud. “Met mijn chrono van 1’10”21 moet ik gezien de omstandigheden tevreden zijn”, vertelt de studente humane wetenschappen. “Het was mijn eerste wedstrijd, het was frisjes en de tegenwind in de eerste rechte lijn was stevig. Ik wilde kijken hoever ik stond en bleef niet zover boven mijn besttijd, die ik vorig jaar liep.”

“Dit zal ook de discipline zijn die ik op de interclub zal lopen op 7 mei in Lanaken. Ik hoop onder de 1’08” te duiken. Ook op de 400 meter vlak zal ik dit seizoen actief zijn”, aldus Laura. (ELD)