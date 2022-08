Zilver voor Alexander Doom op EK met Tornados

Op het EK atletiek in het Duitse München hebben de Belgian Tornados de zilveren medaille gepakt.

Roeselarenaar Alexander Doom pakte in de 4x 400 meter met de Belgian Tornados de tweede plaats na Groot-Brittannië.

Alexander Doom (45.35), Julien Watrin (44.73), Kevin Borlée (44.92) en Dylan Borlée (44.49) finishten in 2:59.49. De Britten Matthew Hudson-Smith (41.45), Charles Dobson (47.90), Lewis Davey (45.53) en Alex Haydock-Wilson (44.47) wonnen in 2:59.35. Het brons ging in 2:59.64 naar Frankrijk.

Het is de zestiende medaille op een groot kampioenschap voor de Tornado’s, de vijfde op een EK in open lucht. In 2012, 2016 en 2018 kroonden ze zich tot Europees kampioen. Op het WK in Eugene pakten ze vorige maand brons.