Zevende editie van Lichtervelde Loopt

Lichtervelde Loopt is op zondag 17 september aan zijn zevende editie toe. De start en finish van de loopwedstrijd zijn opnieuw in de Zandstraat, ter hoogte van het sportcentrum.

Iedereen die graag loopt, kan deelnemen aan Lichtervelde Loopt, ongeacht of ze geoefende lopers zijn. Ook leeftijd maakt niet uit. “Voor de tweede keer organiseren we het Lichtervelds kampioenschap loopfietsjes voor de allerkleinsten, geboren in 2020 of jonger”, vertelt organisator Johan Derycke. “Er is ook de 200 meter kleuterloop en verschillende afstanden voor leerlingen van het eerste tot zesde leerjaar.”

Wie deelneemt aan Lichtervelde Loopt valt sowieso in de prijzen. “Iedereen krijgt bij teruggave van het borstnummer een mooi T-shirt en een attentie”, zegt Johan. “Op de 5 kilometer is er een podium voor de eerste drie heren en eerste drie dames. Op de 10 kilometer zijn er voor de eerste tien dames en heren geldprijzen en extra geldprijzen voor de eerste juniors en masters. Wie het wedstrijdrecord verbetert, krijgt nog eens 100 euro.” Daarvoor moet je het beter doen dan Jonas Versteele met 30 minuten en 19 seconden en Veerle Dejaeghere met 35 minuten en 31 seconden.

Lichtervelde Loopt steunt ook dit jaar het goede doel Kiekafobee, een vzw die onder meer vakanties realiseert voor gezinnen met een kind met kanker. Inschrijven kan tot 11 september via

www.lichterveldeloopt.be. (JW)