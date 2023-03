Zevende E3 Saxobank Gavercross Harelbeke komt eraan

De recreatieve joggingclub Gavertrimmers uit Harelbeke organiseert op zondag 12 maart voor de zevende keer de Gavercross in samenwerking met de E3-prijs Saxobank. De organisatie van deze editie is in handen van Frederic Creupelandt, Jimmy Waelkens en Kristof Dewilde.

“We kunnen hiervoor opnieuw rekenen op een 40-tal medewerkers om alles in goede banen te leiden tijdens het weekend”, vertelt Frederic trots. “Tevens zijn 14 scheidsrechters actief die onder andere instaan voor het noteren van de aankomsten, controle op het parcours… De combinatie van lopen langs de voetbalterreinen van Harelbeke én de Gavers induiken met onder meer een zandstrook en wat bergjes spreekt een ruim publiek aan.”

Veel sportievelingen

“De eerste editie van onze Gavercross in 2016 was ondanks Flandrienomstandigheden een succes met ongeveer 450 deelnemers”, vervolgt de Deerlijkenaar. “De volgende edities noteerden we telkens meer dan 500 deelnemers. Vorig jaar was onze cross een van de eerste post-coronalopen in de streek en noteerden we een lichte daling met een 400-tal deelnemers. Dit jaar verwachten we opnieuw veel sportievelingen en toeschouwers”, pikt Kristof Dewilde in. “We maken er een echte familiehappening van waar plezier centraal staat. Aan deze toegankelijke veldloop nemen alle leeftijden deel, vaak gestimuleerd door zusjes, broertjes of ouders. Zo staat mijn jongste dochtertje Alice van 3 jaar voor de eerste keer aan de start in de reeks van de kuikentjes”, zegt Kristof fier. “Ze wordt hierin gestimuleerd door haar oudere zus Josefien (6) die voor de derde keer deelneemt en er echt naar uitkijkt. Het leuke voor de kinderen en ook de volwassenen is dat we voor iedereen een mooi uitgebreid naturapakket voorzien.”

Goodiebag

“Ik durf zelfs zeggen dat we dit jaar dankzij onze vele sponsors het mooiste naturapakket kunnen aanbieden sinds ons bestaan”, legt Frederic uit. “Voor elke deelnemer aan de reeks hebben we een uitgebreide goodiebag. Voor de volkscross voorzien we opnieuw lekkere frietjes bij de aankomst. Vanaf 14 uur starten de reeksen met de jongste deelnemers. We eindigen de middag met een estafetteloop.”

Bekende Gavertrimmers

“De Gavercross is na de beruchte clubwedstrijd Tiegem-Harelbeke van februari onze tweede grote activiteit”, licht Kristof toe. “Onze joggingclub onder leiding van voorzitter Xavier Deprez telt ondertussen meer dan 200 leden, dit met een uitgebreide jeugdwerking. Die jeugd laat op regelmatige basis sterke prestaties opmeten in de crossen van de Vrije Sporters of het Harelbeekse joggingcircuit. Op de cross hadden we vorig jaar 43 Gavertrimmers en dit jaar rekenen we op een stuk meer. Naast jeugd hebben we ook veel dames die zich laten opmerken, zoals Veerle Beernaert, de ultrarunster die als tweede Belgische vrouw ooit op 47-jarige leeftijd de Spartathlon uitliep, een ultraloop van maar liefst 246 km. Of Els Decottenier, die in 1995 Belgisch kampioene wielrennen werd op de weg.”

Bluetrail van 73 kilometer

“De bekendste Gavertrimmer is wellicht kersvers lid Ann-Sophie Duyck, die net als Els actief was in het wielrennen. Ann-Sophie nam in 2016 deel aan de Olympische Spelen, werd 5 keer Belgisch kampioene tijdrijden en behaalde in 2017 zilver op het EK tijdrijden. In juni gaat ze de uitdaging aan om samen met Gavertrimmer en jeugdtrainer Pieter Baele in Tenerife de Bluetrail van 73 kilometer te lopen. Maar onze hoofdfocus blijft een echte familieclub te zijn waar sport en ontspanning centraal staan.”