Zesde Ostend Night Run voorgesteld

Op 24 september kunnen recreatieve en professionele lopers genieten van een uniek parcours tijdens de zesde MetaRelax Ostend Night Run in Oostende, een initiatief van Rotary Oostende Ter Streep.

Er wordt gelopen door de binnenstad, over de strekdam, door het feeërieke Koningspark, door sportwinkel Deweert Sport, de Petrus & Pauluskerk, het Thermae Palace Hotel en de recent gerealiseerde binnentuin van de Lijnbaanstraat.

De MetaRelax Ostend Night Run is een sportieve belevingsloop met een afwisselend en uniek parcours van 7 km, dat niet alleen individueel, maar ook als duo of in trio één, twee of drie keer kan afgelegd worden (7, 14 of 21 km). De gezamenlijke start wordt om 20u. gegeven op de zeedijk, ter hoogte van de 3 Gapers.

Praktisch

Online inschrijven kan via www.ostendnightrun.be Deelnemen aan de Kids Run met Hermes AC (700m of 1000m, met start om 19u.) kost 4 euro. Voor de Ostend Night Run: 7km: 13 euro vooraf of 19 euro de dag zelf – 14km: 18 euro vooraf of 23 euro de dag zelf – 21km: 23 euro vooraf of 29 euro de dag zelf. Er zijn podia per afstand, dames/heren, seniores/veteranen.

Voor het goede doel

De MetaRelax Night Run wordt traditioneel georganiseerd voor het goede doel. Jaarlijks schenkt Rotary Oostende een deel van de opbrengst aan sociaal geëngageerde verenigingen. Dit jaar zijn de gelukkigen vzw Okidoo (Oostendse Kinderen in Dialoog met ouders en Onderwijs) en vzw De Takel (dagcentrum voor jongeren van 6-18 jaar, met begeleiding van de gezinnen).