Zesde ‘Dwars Door Zulte’ in een nieuw kleedje: “Afzonderlijke dag voor de kids”

Op zaterdag 1 en zondag 2 juli gaat in Zulte en deelgemeente Olsene de zesde editie van de klassieker ‘Dwars Door Zulte’ door. Dit jaar zijn er heel wat nieuwigheden.

“De Kids krijgen een afzonderlijke dag op zaterdag vanaf 10 uur en in een ander concept”, steekt voorzitter Jo Lambrecht van wal. “Er is een vrije start op de looppiste in Zulte (Waalmeers). Dat zal voor de meeste niet competitieve lopertjes een minder stressvol gedoe zijn. De bedoeling is dat de kids in een ontspannen omgeving, zonder veel druk, hun rondje of rondjes kunnen afwerken.”

G-sport-loop

“Dit jaar organiseren we met Dwars door Zulte voor de eerste keer een G-sport-loop”, gaat Jo verder. “Dit met een heel laagdrempelig parcours van 500 meter die gelopen zal worden voor de start van de andere afstanden (4 km, 8 km en 10 miles) op zondag. G-sporters kunnen deze lus van 500 meter ook twee keer afleggen wanneer zij dat verkiezen. De mensen die deelnemen aan deze G-sport-loop zullen ook een borstnummer met tijdsregistratie krijgen met daarbovenop een medaille en attentie. Na de loop kunnen zij en hun supporters nog even nagenieten in ons Lopersdorp. Om de sfeer nog beter te maken in het Lopersdorp, voorzien we dit jaar voor de eerste keer een muziekband. The Kwarremont Brodders komen langs en zorgen voor de muzikale noot. Er zal nu ook een foodtruck voorzien worden op het binnenplein van de vrije basisschool. Zo kunnen zowel lopers als bezoekers hun honger stillen na de prestatie die ze geleverd hebben. De wedstrijd loopt door het pittoreske Olsene (nu ook een stuk langs de Leie) en we raken kort even Machelen aan. Er is teven een stukje natuur, met een passage in de Kasteeldreef. Dit jaar stappen we voor de winnaars af van de traditionele beker. We zijn binnen Zulte, Olsene en Machelen op zoek gegaan naar typische lokale producten. Na een stevige zoektocht ontdekten we enkele mooie producten, waaronder Machelse mosterd, Machelse lange, Zultse honing, Chocolade uit Zulte en uiteraard enkele lokale biertjes waaronder ’t Biechtstoeleke en Boelsbier. De winnaars mogen zich dus verwachten aan een tas vol lekkers.”

Programma

Op zaterdag 1 juli is er de Kidsrun, op de Finse piste Waalmeers, gelegen aan de Waalstraat 188 in Zulte. Vrij starten is mogelijk tussen 10 en 12 uur.

Op zondag is er om 9 uur de G-sport-loop (1,1 km), om 9.30 uur de 10 Miles (16 km) en om 10 uur de gezamenlijke start van de 4 en 8 km. Dit alles vindt plaats aan de Heirweg 30 in Olsene.