Zege voor Eva en Nathan op S. O. K. Twinns Beachrun

De jaarlijkse Twinns Beachrun in Bredene, een zware strandloop in het kader van het SOK Loopcriterium van de Kust, kreeg zondagavond meer dan 200 deelnemers en veel supporters aan de start. 193 deelnemers tekenden present voor de 8 km en 34 voor de Kids Run. Om de week af te sluiten kon de lastige inspanning best tellen.

Na heel wat ploeteren door het zachte zand werd de Kids Run gewonnen door Bredenaar Vincent Maeckelbergh, voor Vince Maes en Siebe Loukens uit Oostkamp. Lotte Moens uit Grinbergen was het snelste meisje, voor Ella-June Van Acker en Julie Quartier.

De strandloop van 8 km was voor veel deelnemers een zware beproeving. Winnaar Nathan Sevenois uit Gent liep de afstand in 28’19”, de laatsten hadden er 90 minuten voor nodig om uitgeput de finish te halen, ter hoogte van de Twinns. Criteriumleider Emile Vervaeke uit Stasegem werd nipt geklopt in de spurt. Derde werd Arno Demeerlaere uit Anzegem. Vijfvoudig eindwinnaar van het criterium, Davy Stieperaere, finishte achtste.

Bij de dames toonde veterane Eva Soetemans, lid van Vilvoorde AC, zich de snelste voor Axana Dheedene (Oostende) en Elly Kerstens uit Vlimmeren.

De laatste wedstrijd van het SOK-loopcriterium is de strandloop van Middelkerke, op vrijdag 18 augustus. De prijsuitreiking vindt plaats op 28 september in Bredene. (FRO)