Yorunn Ligneel springt met 1m85 naar de EK -limiet voor beloften

Donderdag werd op de Gentse atletiekpiste het Kampioenschap van Vlaanderen afgewerkt. Hoogspringster Yorunn Ligneel (20) was een van de West-Vlaamse absolute uitblinkers. De atlete van Houtland AC pakte zilver met een sprong over 1m85. Dat was niet alleen een nieuw persoonlijk record, maar bovendien ook de limiet voor het EK U23 dat van 13 tot 16 juli in het Finse Espoo plaatsvindt.

Yorunn Ligneel had deze winter haar persoonlijk record al van 1m81 naar 1m83 gebracht en ze zet ook outdoor die trend door. In Gent liet ze een indrukwekkende reeks sprongen zien. Ze bleef immers foutloos tot op 1m85. “Dat ik steeds bij mijn eerste poging over alle hoogtes ging, was misschien nog het zotste aan mijn prestatie”, zegt ze. “Ik had de laatste tijd het gevoel dat het heel erg goed ging op training. Ik had steeds enorm veel hoogte over en ik hoopte dat dit er op wedstrijd ook eens zou uitkomen. Vandaag viel alles zo een beetje samen. Er was veel tegenstand en de omstandigheden waren uitstekend. Er stond wel wat tegenwind, maar dat zorgde ervoor dat ik bij mijn aanloop extra goed heb uitgeduwd.”

EK-limiet

Nadat ze vorig jaar al deelnam aan het WK U20 in het Colombiaanse Cali, mag Yorunn zich nu ook opmaken voor het EK U23 in het Finse Espoo. Met 1m85 sprong ze immers exact de vereiste limiet. “Aangezien ik pas eerstejaars belofte ben, had ik me niet echt gefocust op die limiet. Maar uiteraard ben ik heel blij dat ik het gehaald heb. Bovendien heb ik nu nog heel wat tijd om naar dat kampioenschap toe te werken,” gaat ze verder.

Noël Coddens

In Gent kon de Houthulstse opnieuw rekenen op coach Noël Coddens, die nog niet zo lang geleden werd geopereerd aan de rug. “Het geeft altijd extra vertrouwen als Noël aanwezig is. Hij moest zijn aandacht wat verdelen over het verspringen en het hoogspringen, maar dat vormde geen probleem. Bovendien was ook Fernando Oliva, bij wie ik één keer per week train, aanwezig om wat bij te sturen indien nodig.”

Het verhaal eindigt voor Yorunn dit seizoen allicht niet bij 1m85, want ook op 1m87 liet ze drie heel goeie sprongen zien. “Die voelden inderdaad ook heel goed aan. Dus ja, wie weet wat er nog in zit dit seizoen. Zaterdag neem ik nog deel aan de Flanders Cup in Lokeren en daarna volgt op 27 mei nog de IFAM. Dat zal het dan zowat zijn voor het eerste deel van het zomerseizoen”, besluit ze.