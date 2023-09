Yorunn Ligneel mist BK door stressfractuur

Yorunn Ligneel zal op 10 september niet kunnen deelnemen aan het BK voor beloften. Daar zou ze als topfavoriete aan de start van het hoogspringen gestaan hebben.

“Een stressfractuur aan mijn voet beslist er anders over”, zegt de 19-jarige atlete van Houtland Atletiekclub. “Ik voelde al iets tijdens het EK en tijdens het BK alle categorieën. Na een scan kwam nadien een stressfractuur aan het licht. Het was wel even slikken, maar uiteindelijk moet ik vooral positief zijn over hetgeen ik dit seizoen wel heb kunnen doen. Het is nu zaak van rust in te bouwen. Ik loop nog tot 20 september rond in een walking booth. Verder staat er aangepaste krachttraining en aquajogging op de agenda. Mijn volgend doel zal het indoorseizoen zijn.” (API)