Yorunn Ligneel en Timon Inghelbrecht blinken uit op IFAM meeting

Vandaag werd in Oordegem de internationale IFAM meeting georganiseerd. Na de Memorial Van Damme en de KBC Nacht van de Atletiek is dit de grootste atletiekmeeting in ons land. Maar liefst 2088 maakten hun opwachting op de legendarische piste van het Putbosstadion. Er kwamen ook heel wat West-Vlaamse atleten in actie. Yorunn Ligneel zorgde met een sprong over 1m81 zelfs voor een West-Vlaamse overwinning. Clubgenoot Timon Inghelbrecht liep met 1.48.90 een bijzonder knap persoonlijk record op de 800m

De omstandigheden in Oordegem waren ideaal: een aangename temperatuur, weinig wind en vooral een indrukwekkend deelnemersveld. Op de 800m bij de mannen was het uitkijken naar de prestaties van Mattis Tanghe (AV Molenland) en Timon Inghelbrecht (Houtland AC).

Tanghe liep in de snelste reeks van het voorprogramma en hij deed dat uitstekend. Met een splijtende laatste 300m won hij zijn reeks in 1.50.22, een nieuw persoonlijk record. “Ik ben heel tevreden met deze mooie overwinning, maar ik had zo graag onder de 1.50 gedoken”, zegt hij. Dit had er zeker in gezeten, maar jammer genoeg kwam de haas van dienst een dikke seconde trager door dan voorzien en dan wordt het uiteraard moeilijk.

Timon Inghelbrecht had meer geluk. Hij mocht aantreden in het hoofdprogramma en hij toonde de nodige portie lef door de snelle haas te volgen. “Het ging super snel”, zegt hij. “Ik denk dat we na 400m doorkwamen in 52 seconden en dan wist ik: ofwel wordt het een supersnelle tijd ofwel val ik de laatste honderd meter plat.” Het is het eerste geworden, want de klok stond stil op 1.48.90, een dik persoonlijk record. “Ik wist dat ik dit kon, want op training gaat het super. Dit is een hele mooie bevestiging.”

Sterke Quatacker en Vander Cruyssen

Op de 800m bij de vrouwen sprongen de prestaties van Lore Quatacker (KAA Gent) en Maaike Vander Cruyssen (AZW) in het oog. Quatacker dook met 2.06.98 voor het eerst in haar carrière onder de 2.07. “Ik wist dat zo’n chrono erin zat. Op training gaat het goed en op het Vlaams kampioenschap liep ik ook al een goeie wedstrijd. Dus echt verrast ben ik niet.”

In het voorprogramma liep juniore Vander Cruyssen ook een dijk van een wedstrijd. Ze verbeterde zich naar 2.08.38. “We liepen met een hele grote groep en dat zorgde bij het naar binnen komen voor het nodige gedrum, maar los daarvan was dit voor mij de perfecte wedstrijd. Ik verbeter hier mijn PR met bijna een seconde en dat had ik totaal niet verwacht. Zeker omdat ik oorspronkelijk hier ook niet ging starten.”

Winst voor Ligneel

Yorunn Ligneel (Houtland AC) zorgde voor een ander hoogtepunt door het hoogspringen te winnen met een sprong over 1m81. Daarmee bevestigde ze haar uitstekende vorm en bewees ze dat de 1m85 van vorig weekend geen toevalstreffer was. “Ik ben hier heel tevreden mee”, klinkt het bij de Houthulstse. “Zeker ook aangezien mijn sprongen op 1m84 verre van slecht waren. Er was ook meer tegenstand dan vorig jaar en het is altijd leuk om een competitie met internationale tegenstand te winnen.”

Sprinters op niveau

Ook de West-Vlaamse sprinters waren op niveau. Rendel Vermeulen (AC Meetjesland) liep op de 200m naar 21.25 en een nieuw persoonlijk record. “Dit was ongeveer de chrono die ik voor ogen had”, zegt hij. “Ik wou sowieso onder de 21.30 lopen en dat is gelukt. Het is wel jammer dat de banen naast mij leeg waren. Ik loop altijd wel mijn eigen race, maar het is altijd leuk om de druk van de atleten naast mij te voelen.”

In het hoofdprogramma liep Adrien Devriendt (AC Meetjesland) nog naar een heel sterke 21.17, op amper zes honderdsten van zijn persoonlijk record. Later op de avond liepen beide atleten ook nog de 4x100m met het nationale beloftenteam. Met een chrono van 39.98 plaatste hij zich met zijn ploegmaats voor het EK U23 in het Finse Espoo.

Ook Rani Vincke (KAA Gent) presteerde knap. De Gistelse liep naar een tijd van 11.54. “Ik mis nog steeds mijn start, net zoals tijdens het indoorseizoen”, zegt ze. “Op training gaat het supergoed, maar voorlopig komt het er op wedstrijd nog niet helemaal uit. Maar goed, ik ben zeker tevreden. Deze prestatie geeft me vertrouwen voor de rest van het seizoen.” Ook zij liep daarna nog de 4x100m met het nationale seniorenteam. Hun chrono van 43.72 is momenteel de zevende beste tijd van nationale teams in de wereld.

Voorts vielen ook nog de prestaties van Maité Beernaert (Houtland AC) in het verspringen (6m06) en van Ine Mylle (FLAC) op de 100mH (13.91) op.

(GD)