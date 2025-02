Yannick Delanghe trekt hoopvol naar BK indoor: “In eerste plaats mijn eigen wedstrijd doen”

Yannick Delanghe werd in zijn laatste jaar als scholier Vlaams en Belgisch kampioen op de 400 meter. De overstap naar de juniores ging gepaard met het lopen van de 800 meter. Op die afstand greep hij in 2024 outdoor de nationale titel. Zondag in Gent hoopt hij indoor hetzelfde te kunnen doen. Met zijn sterke eindsprint en veelzijdigheid blinkt Yannick Delanghe (19) uit Stene uit op zowel indoor- als outdoorwedstrijden. Hij begon in navolging van zijn vader Steve Delanghe met volleybal. Omdat hij niet echt zijn draai kon vinden in een ploegsport zocht hij iets individueels waarin hij kon uitblinken. Het werd atletiek. Yannick sloot zich aan bij Hermes Club Oostende. In oktober 2021 maakte hij de overstap naar Houtland Atletiek Club, vooral omdat het niveau er hoger lag. Na zijn schooluren in Athena in Oostende, waar hij in het zesde middelbaar de richting Sport volgt, pendelt hij meermaals per week naar de club in Torhout, voor een training onder leiding van Andy Ingelbrecht. “Dat verloopt goed”, zegt Yannick. “Het gaat om een trainingsgroep met langeafstandslopers. Ik doe ook nog 400 meter, maar mijn focus ligt nu vooral op de 800 meter. Omdat ik op het einde alsnog een goede versnelling kan neerzetten.”

BK blijft een doel

Op het voorbije BK outdoor in Ninove was Yannick op die afstand goed voor een tijd van 1:53’88. Onlangs op het provinciaal kampioenschap, tevens in de topsporthal in Gent, was zijn knappe tijd indoor 1:54’60. Op het Vlaams kampioenschap alle categorieën twee weken later was het nog beter: 1:54’07. “Het verloopt de voorbije maanden vrij probleemloos. Ik blijf gespaard van kwaaltjes en of blessures. Uiteraard wil ik overal mijn best doen, maar het BK blijft toch een doel. Al kijk ik niet echt naar mijn tegenstand. Ik ga er in de eerste plaats mijn eigen wedstrijd doen. Er vol voor gaan en dan zie ik wel waar het eindigt.” Na het BK is er voor Yannick met de groep van HAC een tweeweekse stage gepland naar het Franse Font-Romeu. (ACR)