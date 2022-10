Wouter Decock wint 100 kilometer in Amiens

Wouter Decock, lid van de Brugse atletiekvereniging ABAV, heeft zaterdag de loopwedstrijd over een afstand van 100 kilometer in het Franse Amiens op zijn naam geschreven.

Het ging om het Frans kampioenschap waar zich circa 170 deelnemers voor hadden ingeschreven. Decock finishte in 6u37min en 19 seconden en had maar liefst een half uur voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Fransman Ludovic Dubreucq.

Het 100 km-evenement van Amiens, opgericht in 1979 op initiatief van het departementale atletiekcomité van Val de Somme met als doel het hardlopen in Picardië populair te maken, heeft in de loop der jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Vertrek en aankomst: Promenade de la Hotoie.

De Bruggeling brak aan de oevers van de Somme het wedstrijdrecord met vijf minuten dat in 2021 door Guillaime Ruel werd neergezet. “Het is niet mijn persoonlijk record (6:33), maar ik ben ontzettend blij.” De laatste kilometer liep de Brugse ultraloper aan een gemiddelde van 16.53 kilometer per uur.

(ACR)