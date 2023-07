Wouter Decock aan de start van het BK 100 km ultraloop: “Vooral ervaring en geduld hebben”

In Veldegem heeft zondag 2 juli het Belgisch kampioenschap Ultraloop 100 kilometer plaats. Bruggeling Wouter Decock behaalde tot op heden zes keer die nationale titel. “Het is de eerste vijftig, zestig kilometer vooral afwachten, zien wat er komt en hopen dat in die periode de klop er niet komt.”

Vorig jaar had het BK in Zwevezele plaats. Dit jaar keert het kampioenschap naar West-Vlaanderen terug, onder impuls van André Migneau. Naast de 100 kilometer zijn er zondag in Veldegem wedstrijden over een afstand van 10 km, een halve marathon, een marathon en 50 km. Het parcours omvat een lus van precies vijf kilometer.

Resultaten

Wouter Decock deed in het verleden stratenlopen en veel trails off road, voornamelijk in de Ardennen. Voor het plezier. Een kleine tien jaar begon hij competitief met ultralopen, zij het uitsluitend op de weg. In 2014 behaalde hij zijn eerste Belgische titel op de 100 km. Er volgden er nog vijf. “Ik kon in die periode mijn resultaten consolideren. Dit was langer dan verhoopt”, vindt de 39-jarige Brugse atleet die is aangesloten bij ABAV.

“Een goede wedstrijd zit er wel in, maar er is zowel binnen ons land als erbuiten heel wat aan het evolueren”

Hij schuift zich niet graag als favoriet op een nieuwe titel naar voren. “Ik laat het in het midden. Ik ben goed getraind. Een goede wedstrijd zit er wel in, maar er is zowel binnen ons land als erbuiten heel wat aan het evolueren. Ik hou zondag met iedereen rekening.”

Voorbereiding

In aanloop naar het BK had de zesvoudige kampioen alvast een goede voorbereiding. “Ik probeerde specifiek te trainen. Ook flexibel. De principes die ik op zo’n wedstrijd hanteer zijn steeds dezelfde. Er zitten verschillende trainingen in. Als ik daarvan tachtig procent heb kunnen uitvoeren zit het wel goed. En dat was nu wel het geval. Daarnaast is het vooral de ervaring die een rol speelt. Een andere eigenschap is geduld hebben. De rest kan je verwerven door training.”

Wouter zijn persoonlijk record op de 100 kilometer bedraagt nu 6u.33. “Dat was in 2016. In oktober vorig jaar heb ik nog 6u.37 gelopen als mijn tweede beste tijd. Ik ga zondag mijn eigen tempo proberen te zoeken, een goede wedstrijd te lopen, ongeacht de tijd. Die is onderschikt. Het parcours zelfs is mij niet onbekend. Het is om de hoek bij de kinesitherapeut waar ik soms langsga. Het is gevarieerd parcours. Dat ziet er wel goed uit.”

Debuut

Op de 100 kilometer krijgt Decock alvast het gezelschap van zijn clubgenote Anna Lena Manuel (F25-29) die haar debuut maakt op die afstand en onder andere van Thierry De Block van Olympic Brugge in de categorie M70+.

(Alain Creytens)