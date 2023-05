Woon-zorgcentrum Avondrust gooit deuren open voor Urban Run & Walk: “We willen drempel verlagen”

Altijd al eens door een woon-zorgcentrum willen lopen? Op zaterdag 27 mei kan het bij Avondrust, met als kers op de taart een passage door het prachtige bosrijke domein van de Witte Paters. “Ook supporters zijn welkom”, zeggen Sven Verté en Mieke De Lille.

Goed nieuws: Avondrust pakt ook deze zomer uit met een pop-upbar. Maar eerst is er op zaterdag 27 mei de Avondrust Urban Run & Walk, een recreatieve loop- en wandeltocht doorheen de verschillende gebouwen van het woon-zorgcentrum en het mooie parkdomein van de Witte Paters.

Positief daglicht

“Net zoals met onze zomerbar, is het de bedoeling om de buitenwereld hier opnieuw naar binnen te halen en onze bewoners samen met het personeel, buren, kinderen en kleinkinderen een leuke namiddag te laten beleven. Iedereen die graag wandelt of loopt is volgende week zaterdag welkom om de sfeer te komen opsnuiven. Ze mogen zelfs eigen supporters meebrengen – onze bewoners zullen alvast klaarzitten om de lopers en wandelaars toe te juichen vanaf de balkons”, zegt Sven Verté, kinesitherapeut in het woon-zorgcentrum.

Collega Mieke De Lille kwam met het idee op de proppen. “Om te beginnen loop ik zelf ook graag”, glimlacht ze. “Maar eigenlijk is dit evenement vooral bedoeld om onze sector nog eens in een positief daglicht te plaatsen. We willen aan de buitenwereld laten zien dat het hier aangenaam wonen, leven en werken is; voor de kleinkinderen kan het misschien de drempel verlagen om oma of opa een bezoekje te brengen in het woon-zorgcentrum. Eigenlijk zetten we hiermee dus volop in op verbinding”, klinkt het.

Ontdekkingstocht

Eerst is er een kidsrun van 500 m met groepsstart om 14.30 uur, gevolgd door de Urban Run & Walk van 15 tot 18 uur. Eén ronde is 2 km lang. “De Avondrust Urban Run & Walk is louter recreatief, we voorzien dus geen tijdsopname. Het wordt in de eerste plaats een unieke ontdekkingstocht op loop- of wandelschoenen, dwars door onze verschillende afdelingen: het woon-zorgcentrum en zijn serviceflats, het dagcentrum, de bibliotheek en uiteraard ook onze fantastisch mooie binnentuin en het prachtig bosrijk domein van de Witte Paters. Langsheen het volledige parcours zal er ook animatie zijn en er is een gratis tombola voor de deelnemers”, zegt Sven Verté.

Woon-zorgcentrum Avondrust is gelegen in de Manlaan 50/C in Varsenare. Vooraf inschrijven (3 euro voor de kidsrun en 6 euro voor volwassenen) via ar.feestcomité@wznspirit.be