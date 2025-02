WK in Tokio wordt ‘herexamen’ voor Koen Naert

Na de teleurstellende 61e plaats (in 2u16:33) op de Spelen in Parijs gaat marathonloper Koen Naert in 2025 op zoek naar eerherstel. “Het wereldkampioenschap in Tokio (maandag 15 september) is het hoofddoel”, vertelde de 35-jarige West-Vlaming maandag op een online persmoment. “Ik heb nog nooit een herexamen gehad, maar dat WK wordt mijn eerste. Ik zie het echt als een herkansing voor de Spelen.”

Zondag start het seizoen voor Naert met de marathon van Sevilla, op een van de meest vlakke parcours in Europa. “Ik heb bewust voor een snelle marathon gekozen. Niet alleen hoop ik mijn persoonlijk record (2u06:56) nog eens te verbeteren, ik wil ook de limiet voor het WK (2u06:30) lopen, ook al ben ik op basis van mijn ranking al zeker van deelname. Het is de eerste keer dat ik zo vroeg aan het seizoen begin. Eigenlijk wou ik in december al de marathon van Valencia lopen, maar na het debacle van de Spelen en de daaropvolgende testen, is dat niet doorgegaan.”

“Een specifiek resultaat op het WK heb ik niet voor ogen. Normaal zou ik zeggen top acht, maar de top is zo breed geworden, dat daar wellicht 2u03 of 2u04 voor nodig is. Veel zal ook afhangen van wie er meedoet. Op een WK is het niveau altijd wel iets minder hoog dan op de Spelen. Iemand als Benson Kipruro (brons in Parijs) geeft misschien eerder de voorkeur aan de marathon in Berlijn (zondag 21 september). Maar goed, heel veel lager dan op de Spelen zal het niveau ook niet zijn. Als een van de beste drie Kenianen niet meedoet, staat de vierde wel klaar en die loopt evengoed 2u03.”

Kenia

Naert bereidde zich op het seizoen met een stage in Kenia voor. “Die is heel goed verlopen. Ik ben niet op de gebruikelijke plaats geweest, gewoon voor de verandering, om eens een andere wind te laten waaien. Het was er nog meer back to basics en het is super goed meegevallen. Het was mijn beste voorbereiding in zeven of acht jaar tijd. Zo’n stage heb ik echt nodig. Als atleet, vader, student en gemeenteraadslid in Oostkamp heb ik een heel druk leven. Soms moet je eens van alles weg zijn. De conditie is goed nu en ik kijk naar de wedstrijd uit. Terug in België was het wel even schrikken. Ik had onderschat hoe koud het hier kan zijn. Met die koude en de heersende griepepidemie moet ik nu vooral mijn best doen om niet ziek te worden. Fit en gezond blijven tot Sevilla, is de boodschap. Het worden nog zes spannende dagen.”

In aanloop naar de Spelen liep het voor Naert wel mis. “Nochtans ben ik ook toen super voorzichtig geweest in mijn contacten. Maar dan kom je op een plaats waar iedereen samenkomt en niet iedereen het zo nauw neemt met sociale distantie. De ochtend van de marathon ben ik zeven keer naar het toilet gemoeten. In principe is dat geen slechte zaak, want dan ben je helemaal leeg, maar alle energie was ook weg. Hoewel er helemaal niet snel gelopen werd, voelde ik het al in de eerste vijf kilometer. Om een plaatsje op te schuiven, moest ik al in het rood gaan. De kopgroep moest ik zo al snel laten gaan. We hebben in het najaar nog heel wat medische testen gedaan, maar dat was meer voor mijn eigen gemoedsrust. Het was voor mij zo ook wel duidelijk dat ik in Parijs niet de Koen Naert was die ik wou zijn. Ik heb er wel nog een punt van gemaakt om te finishen, al was het in een slechte tijd. Aan mijn kinderen en de jeugd in het algemeen wou ik tonen dat je vol moet houden, ook als het wat minder gaat. Ik heb daar heel veel positieve reacties op gekregen.”

Pech

“Mentaal ben ik snel over de teleurstelling geraakt. Het was ook niet dat ik echt met twijfels zat na Parijs. Het was gewoon pech: ziek worden op het slechts mogelijke moment. Het was makkelijker om te verwerken omdat ik wist dat ik er wel alles aan gedaan had. Ik zou niets anders gedaan hebben. De Spelen zijn maar om de vier jaar en dus is het heel jammer wat er gebeurd is, maar er zijn erger dingen in het leven.”

“Na Parijs heb ik voor het eerst eens drie weken echt vakantie genomen. Ook daar werd duidelijk dat ik niet oké was. Ik was zo moe dat ik een strandstoel in slaap viel en dat was me nooit eerder overkomen. Die vakantie heeft me wel heel veel deugd gedaan en dat is ook een les voor de toekomst. Na Sevilla gaat de riem er opnieuw drie weken af. Of je nu een beetje loopt, of helemaal niet, na enkele weken is de conditie toch weg. Wel zot dat je een half jaar moet werken om je topniveau te bereiken en dat het al na een paar weken weer van nul beginnen is.”

Na die vakantie kwamen wel de vragen. Mensen wilden weten of ik nu met pensioen ging. Niet dus. Aan stoppen heb ik nooit gedacht, ook niet tijdens de wedstrijd in Parijs. Tien jaar zal ik niet meer lopen, wellicht ook geen vijf meer. Mijn studies zijn bijna afgerond. Mijn laatste examen is afgelegd, er moeten alleen nog een thesis en een stage volgen. Ik zit ook al in het bestuursorgaan van een woonzorgcentrum en in een niet al te verre toekomst wordt het wel tijd om me meer daarop te richten, maar nu voel ik dat ik als atleet nog enkele goede jaren in mij heb. Voor dit en volgend jaar ligt het programma vast, daarna zien we wel. Zolang ik een marathon voor kan bereiden zonder dat ik met het gevoel van een tachtigjarige uit bed kom, kan ik door. Een afscheid is nog niet aan de orde, ik ben nog niet verzadigd. Nog altijd vind ik veel plezier in wat ik kan en mag doen. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en ben de federatie daar erg dankbaar voor. Stages zijn duur, maar zeker na mijn Europese titel in 2018 heb ik daar de nodige steun voor gekregen. Onze sport is in ontwikkeling en ik groei mee. Ik profiteer ook mee van nieuwe trainingmethoden, de evolutie in het materiaal en de voedingsleer. Ik denk dus wel dat ik nog altijd sneller kan. Als ik daar niet meer in geloof, is het wel tijd om mijn afscheid aan te kondigen.”