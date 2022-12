Wisselbeker 10.000 stappen blijft in Mesen

De stad Mesen werd in 2022 opnieuw winnaar van de 10.000 stappen clash die werd georganiseerd door het Logo Midden-West-Vlaanderen. De wisselbeker blijft zo nog een jaar langer in het Mesense stadhuis.

Mesen sprokkelde in verhouding tot zijn totaal aantal volwassen inwoners de meeste stappen en wint daarmee de regionale 10.000-stappenclash 2022. Vorig jaar en in 2019 haalde Mesen ook de overwinning binnen. Mesen eindigde dit jaar op de eerste plaats dankzij de medewerking van 54 actieve stappers die in de maand mei per dag gemiddeld 10.613 stappen zetten.

Opmerkelijk in Mesen was de prestatie van Amine Touba, hij was de jongste deelnemer (17) en zette in mei 413.000 stappen. Om het stappen in Mesen verder te promoten kreeg burgemeester Evrard flyers en banners om zo de Mesenaars verder te overtuigen om voluit te stappen voor een vierde overwinning in 2023. (MDN)