William Blancke van Olympic Brugge is leider in de CrossCup: “Hoop Belgisch Kampioen te worden”

Na zijn winst in de manches van de CrossCup in Mol en Roeselare prijkt William Blancke van Olympic Brugge bovenaan de tussenstand, bij de masters M60. De atleet groeide op in Brugge. Na een lange tijd in Vilvoorde te hebben gewoond, keerde hij terug naar Sint-Kruis.

“Ik ben rond mijn vijftigste opnieuw beginnen lopen. Ik woon vlakbij de atletiekpiste van Sport Vlaanderen. Een reden te meer om mij bij OB aan te sluiten. Ik werk als technisch directeur en veelal ga ik tijdens mijn middagpauze tien kilometer lopen”, vertelt William. “Ik ga voor de lange afstanden, op wedstrijdniveau is dat van 1.500 meter tot een halve of een volledige marathon. En veldlopen. ‘s Winters ga ik ook wat aan indoor doen omdat ik zie dat ik de voorbije jaren in mijn leeftijdscategorie toch mooie resultaten behaal.”

Verrassing

William nam in 2019 deel aan het EK voor masters in Venetië, waar hij op de 10 kilometer 35 minuten liep. “Ik hoop om dat dit jaar, op mijn 61ste, te kunnen evenaren en misschien Belgisch kampioen te worden.” En de crossen? “Dat is een verrassing. Die liggen mij normaal niet zo goed. Maar dit jaar deed ik meer aan interval, aan intensieve trainingen. Tijdens de crossen kon ik snel starten en kon ik de tempowisselingen beter aan, alsook wat dieper gaan. Ik bekijk nu om meer interval te doen, al hangen daar wel risico’s aan vast. Op mijn leeftijd kan je wel eens een blessure oplopen.”

Nadat hij twee manches won in de CrossCup gaat William nu uiteraard voor de eindwinst. “Het is de eerste keer dat ik in het veldlopen progressie maak. Vooral in Diest, het kampioenschap van Vlaanderen, op 22 januari, zal ik proberen om als eerste te eindigen. Ervoor is er Hannuit. Ook daar hoop ik klaar te zijn, want ik sukkel nu wat met een bronchitis.” (ACR)