Willem Renders pakt goud op BK veldlopen in Brussel

Zondag werd in Brussel het Belgisch kampioenschap veldlopen georganiseerd. Na de beperkte corona-editie van vorig jaar, was nu iedereen terug welkom in het Park van Laken. Aan West-Vlaamse kant was Willen Renders de absolute uitblinker. De tweedejaars cadet van Hermes Club Oostende pakte de nationale titel na een heuse demonstratie.

Willem Renders geldt als een groot talent en was deze winter outstanding op alle wedstrijden waar hij aan deelnam. Zo pakte de Oostendenaar goud op het West-Vlaams en Vlaams kampioenschap, en won hij alle individuele manches van de CrossCup.

Hij was dan ook de logische favoriet voor de nationale titel in Brussel. “Toch was ik voor de start behoorlijk zenuwachtig”, zegt hij. Daar was tijdens de wedstrijd echter weinig van te merken, want Willem liep aandachtig mee voorin en even voor halfweg plaatste hij een versnelling op de heuvelstrook. “Mijn trainer en mijn papa hadden me vooraf die tactiek meegeven en dat heb ik min of meer gevolg. Bergop ben ik proberen weglopen van de concurrentie en in het stuk naar beneden heb ik dan vol doorgetrokken.”

Niemand was bij machte om hem te volgen en al snel had hij een mooie voorsprong op zijn concurrenten. “Toch vond ik het nog behoorlijk spannend, want in het slot van de wedstrijd kwamen ze nog behoorlijk dicht, vond ik.” Uiteindelijk kwam de eerste officiële titel nooit echt in gevaar en finishte hij met zestien seconden voorsprong op Mats Vervoort. “Ik ben bij de pupillen en bij de miniemen ook wel al een paar keer gewonnen op het BK, maar dit is mijn eerste officiële titel. Da’s wel heel speciaal”, besluit hij. (GD)