Willem Renders pakt goud op BK veldlopen in Brussel, ereplaatsen voor Hanne Vandenbussche en Steven Casteele

Zondag werd in Brussel het Belgisch kampioenschap veldlopen georganiseerd. Na de beperkte corona-editie van vorig jaar, was nu iedereen terug welkom in het Park van Laken. Aan West-Vlaamse kant was Willen Renders de absolute uitblinker. De tweedejaars cadet van Hermes Club Oostende pakte de nationale titel na een heuse demonstratie.

Willem Renders geldt als een groot talent en was deze winter outstanding op alle wedstrijden waar hij aan deelnam. Zo pakte de Oostendenaar goud op het West-Vlaams en Vlaams kampioenschap, en won hij alle individuele manches van de CrossCup.

Hij was dan ook de logische favoriet voor de nationale titel in Brussel. “Toch was ik voor de start behoorlijk zenuwachtig”, zegt hij. Daar was tijdens de wedstrijd echter weinig van te merken, want Willem liep aandachtig mee voorin en even voor halfweg plaatste hij een versnelling op de heuvelstrook. “Mijn trainer en mijn papa hadden me vooraf die tactiek meegeven en dat heb ik min of meer gevolg. Bergop ben ik proberen weglopen van de concurrentie en in het stuk naar beneden heb ik dan vol doorgetrokken.”

Niemand was bij machte om hem te volgen en al snel had hij een mooie voorsprong op zijn concurrenten. “Toch vond ik het nog behoorlijk spannend, want in het slot van de wedstrijd kwamen ze nog behoorlijk dicht, vond ik.” Uiteindelijk kwam de eerste officiële titel nooit echt in gevaar en finishte hij met zestien seconden voorsprong op Mats Vervoort. “Ik ben bij de pupillen en bij de miniemen ook wel al een paar keer gewonnen op het BK, maar dit is mijn eerste officiële titel. Da’s wel heel speciaal”, besluit hij.

Mooie ereplaatsen voor Hanna Vandenbussche en Steven Casteele op BK veldlopen

Op het Belgisch kampioenschap veldlopen in Brussel hebben de West-Vlaamse topatleten bij de senioren geen medaille behaald, maar toch mag de zesde plaats van Hanna Vandenbussche bij de vrouwen en de achtste plaats van Steven Casteele bij de mannen een succes genoemd worden. Beide atleten kenden een woelige winter en slaagden er in Brussel toch in om hun veldloopseizoen wat kleur te geven.

Hanna Vandenbussche stond de laatste drie edities telkens op het podium in Brussel, maar deze keer wist ze dat een medaille te hoog gegrepen zou zijn. “Na de CrossCup-manche in Diest heb ik een covid-besmetting opgelopen en ben ik behoorlijk ziek geweest. De wedstrijd in Hannuit heb ik dan aan me voorbij laten gaan en uiteindelijk heb ik tien dagen normaal kunnen trainen, maar ook niet meer dan dat. Echt hoge verwachtingen had ik vandaag dan ook niet. Ik hoopte een plaats in de top tien te halen”. Uiteindelijk liep de Diksmuidse een meer dan behoorlijke wedstrijd en was ze lang in strijd voor de vijfde plaats. “Uiteindelijk is het de zesde plaats geworden en daar ben ik zeer tevreden mee. Voor mij is dit, gezien de omstandigheden, gelijkwaardig aan een medaille. Als ik een echt goeie dag had, dan kon ik misschien vierde of vijfde geworden zijn, maar dat was sowieso het maximum. Het niveau van de top drie haalde ik vandaag niet”, besluit ze.

Steven Casteele heeft een zeer leerrijke winter achter de rug. Een aantal maanden geleden moest de Gullegemnaar zo goed als van nul herbeginnen door allerhande fysieke problemen. De atleet van KKS panikeerde echter niet en werkte hard en geduldig om zijn oude niveau terug te vinden. Het werd een parcours van vallen en opstaan, maar de laatste maand zagen we op wedstrijd terug vlagen van de oude Steven Casteele terug. In Diest werd hij achtste en in Hannuit finishte hij als elfde algemeen en zesde Belg. “Na die wedstrijden wist ik dat een plaats in de top tien zeker mogelijk moest zijn op het BK. Bovendien verliepen de trainingen de laatste weken terug goed”, zegt hij. Het wedstrijdverloop speelde ook wat in het voordeel van Casteele, want na de start werd er wat tactisch gelopen en daardoor kon hij goed opschuiven. “Ik liep in een groepje achter de top vijf en het was wel jammer dat niemand in mijn groepje wilde meewerken. Op die manier heb ik wel behoorlijk wat energie verspild, maar tegelijkertijd werden door mijn kopwerk ook een aantal atleten gelost.” Het werd uiteindelijk een lange sprint voor de zesde plaats en op het einde gingen nog twee atleten hem voorbij. Het werd dus een mooie achtste plaats. “Daar ben ik heel tevreden mee, want ik kom toch van ver terug”, besluit hij. (GD)