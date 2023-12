Willem Renders kroont zich opnieuw tot veldloopkampioen: “Volgend jaar als junior naar EK”

Willem Renders heeft als jonge atleet van Hermes Oostende, afdeling Jabbeke reeds een stevig palmares opgebouwd. Onlangs werd hij in Hulsthout voor de derde keer Belgisch kampioen veldlopen. “Hoe lastiger het parcours, hoe gemakkelijker voor mij om het verschil te maken.”

Willem Renders maakt ook deel uit van het Youth Team van het Runners’ lab Athletics Team. Dat is een project waar jonge afstandslopers zo professioneel mogelijk omkaderd worden. “Ik krijg mijn trainingsschema’s op maat voorgeschreven door David Maréchal en die werk ik thuis en binnen de club in Jabbeke af. Ik doe de opwarming dan met mijn leeftijdsgenoten mee. Op zondag komen we met de jeugd van Runners’ lab in Huizingen samen voor een gezamenlijke training.”

goud en brons

De 16-jarige atleet uit Vlissegem nam begin september deel aan de Youth Memorial Van Damme op de 1.000 meter. Daarvoor was hij op de piste op het VK en het BK 3.000 meter als eerstejaars goed voor goud en brons. “Ik kies vooral voor de 1.500 en 3.000 meter. Voor de 800 meter kom ik startsnelheid te kort.” In het veldlopen scoort Willem ook goed. Na zijn nationale titel als tweedejaarscadet, behaalde hij onlangs zijn tweede goud bij de scholieren. “Voor het voorbije BK had ik gevraagd of ik met de junioren mocht meedoen om eventueel bij de eerste zes een ticket te kunnen bemachtigen voor het EK in Brussel. Maar dat werd niet toegestaan door de VAL en de LBFA. Jammer, want achteraf hebben we de tijden vergeleken en het zou mij op dit parcours misschien wel gelukt zijn om het EK te kunnen lopen. Sowieso komt er volgend jaar een nieuwe kans, als junior dan”, vertelt hij.

Drie Zwanencross

Willem is leider in de tussenstand van de CrossCup. Dat wil hij tot een goed einde brengen. Daarnaast is er voor hem nog het provinciaal kampioenschap en op 3 december in een organisatie van zijn club voor de eerste keer de Drie Zwanencross nabij het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. (ACR)