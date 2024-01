Willem Renders (16) mag terugblikken op mooi atletiekjaar 2023: “Belgische titels steken erbovenuit”

Willem Renders heeft een uitstekend 2023 achter de rug. De 16-jarige atleet uit Vlissegem veroverde onder meer twee Belgische titels in het veldlopen en liet ook op de piste van zich spreken. “In 2024 hoop ik aan het EK op de piste én het EK veldlopen voor junioren deel te nemen.”

Renders begon 2023 als eerstejaarsscholier in het veld, doorliep vervolgens het zomerseizoen op de piste – opnieuw als eerstejaarsscholier – en eindigde het voorbije jaar uiteindelijk als tweedejaarsscholier in het veld. Eind februari kroonde hij zich in Brussel tot Belgisch kampioen bij de eerstejaarsscholieren voor Mats Vervoort en Oscar Bourgeois. Halfweg augustus behaalde hij goud op het Vlaams kampioenschap piste in Heusden-Zolder op de 3.000 meter. Een kleine drie weken later voegde de Vlissegemnaar daar in Gentbrugge brons aan toe op het BK 3.000 meter. In november volgde ten slotte een nieuwe Belgische veldlooptitel in Hulshout, ditmaal bij de tweedejaarsscholieren, voor dezelfde Mats Vervoort en Hugo Jeukenne. “Daarnaast werd ik vorige winter als eerstejaars derde in de eindstand van de CrossCup, het regelmatigheidsklassement dat ik als tweedejaars nu wel aanvoer. Ik mocht ook deelnemen aan de Memorial Van Damme, waar ik op de 1.000 meter, een te korte afstand voor mij, tiende werd.”

Welke prestatie sprong er voor jou in 2023 uit?

“Dat is moeilijk kiezen. Ik kies toch wel voor een Belgische titel, maar weet niet goed welke van de twee. Het is niet simpel om die wedstrijd te winnen, want je loopt tegen de beste Belgische lopers van je generatie. Het was niet alleen leuk om die twee BK’s te winnen, maar ik heb me gewoon ook geamuseerd. Het liefst loop ik in het veld of een trail.”

Je verbeterde in 2023 ook je persoonlijke besttijden op de 1.500 meter (3’58”89) en 3.000 meter (8’35”29). Een logische evolutie?

(knikt) “Ik denk van wel, aangezien ik nu nog elk jaar groei en de trainingskilometers nog elk jaar toenemen, al valt dat laatste best mee. Ik volg schema’s van mijn trainer David Maréchal bij het Runners’lab Athletics Team. Via de app TrainingPeaks kan ik zien welke trainingen ik op welke dag moet afwerken. Elke zondag komen we samen in Huizingen om te trainen. De bedoeling is dat ik goed train, maar nog marge heb om later te kunnen doorgroeien. Tijdens de coronacrisis ben ik bij het team terechtgekomen. Ik kende Thomas De Bock van zijn atletiekkampjes met zijn toenmalige Olympic Running Team (het huidige Runners’lab Athletics Team, red.) en vroeg of hij me met schema’s kon helpen, waarna Thomas me naar David doorverwees.”

Een jaar geleden gaf je aan nog te twijfelen tussen de 1.500 en de 3.000 meter. Nu heb ik de indruk dat je op de 3.000 meter het best tot je recht komt.

“Ik heb ook het gevoel dat het iets meer naar de 3.000 meter aan het neigen is. Het verschil in afstand is natuurlijk nog niet zo groot.”

Je bent nog scholier, maar eigenlijk had je in december al graag het EK veldlopen bij de junioren in Brussel gelopen.

“Een plaats in de top zes op het BK voor junioren was daarvoor nodig. Ik vroeg aan de Vlaamse en Waalse Atletiekliga of ik dat mocht proberen, maar zij zagen dat niet zitten. Jammer. Achteraf gezien was het misschien wel mogelijk geweest, maar ik kijk nu al uit naar volgende winter. Dan zal ik junior zijn en kom ik sowieso in aanmerking. Het EK vindt dit jaar in het Turkse Antalya plaats.”

Wat zijn je doelen op de piste in 2024?

“Belgisch kampioen op de 3.000 meter worden en me misschien wel kwalificeren voor het EK voor U18, dat in de zomer in Slowakije (Banska Bystrica, red.) zal plaatsvinden. Ik zal een bepaalde limiettijd moeten lopen, maar de tijden zijn nog niet bekend. Het is voorlopig moeilijk in te schatten of dat realistisch zal zijn. Limieten veranderen soms en ik weet nog niet hoeveel procent ik tegen dan verbeterd zal zijn.”

Tot slot: hoe gaat het op school?

“Goed. Ik zit intussen in het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde in de Frères in Brugge. Ik volg de acht urenrichting. Misschien ga ik overstappen naar de zes uur, want het is best wel pittig. Gelukkig mag ik sommige lessen schrappen om bepaalde trainingen tijdens de dag af te werken. Daar ben ik mijn school erg dankbaar voor.”