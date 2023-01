Wielrenster/duatlete Lotte Claes verdedigt haar titel op PK veldlopen in Roeselare

In 2022 kroonde Lotte Claes zich in Eernegem tot West-Vlaams kampioene veldlopen. Zondag 15 januari verdedigt de Oostkampse haar titel in Roeselare, maar aan winnen denkt ze niet. “Dit is een training voor het wieler- en duatlonseizoen.”

Lotte Claes (29) is van Oost-Vlaanderen afkomstig, maar woont in Moerbrugge met haar vriend en trainer, du- en triatleet Jan Petralia. Claes werkt in het operatiekwartier van AZ Sint-Jan. “Maar ik klop minder uren dan vroeger, omdat ik door mijn nieuwe Franse ploeg wordt betaald. Daardoor mag ik niet meer dan 30 procent van een voltijdse job werken.” Claes kwam in 2022 uit voor Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport, waarvoor ze sterk presteerde in de Tour des Pyrénées (tiende) en Tour de l’Ardèche (negende). In 2023 rijdt ze voor een Frans UCI-team, Stade Rochelais Charente-Maritime. Volgend weekend wacht met het PK veldlopen in Roeselare haar eerste competitie van het nieuwe jaar. “Maar ik ben geen favoriete, denk ik. Als Hanna Vandenbussche en Julie Voet, die voor de eerste keer bij de senioren start, zullen deelnemen, zal het moeilijk worden om te winnen. Voor mij is dit PK vooral een training en geen doel. We zijn in volle opbouw naar het wielerseizoen en pieken naar de maanden mei en juni. In die periode zijn er enkele wedstrijden waarin ik wil en moet presteren, zoals een klimkoers met aankomst op de Mont Ventoux en de Alpes Gresivaudan Classic. Tussendoor start ik ook in andere wedstrijden, maar dat zal vooral ‘in functie van’ zijn. In een peloton rijden is niet mijn sterkste punt. Dit is pas mijn derde seizoen als wielrenster.”

Lopen én fietsen

Claes heeft een verleden in de atletieksport. “Maar mijn ouders waren geen voorstander van competitie. Na mijn studies ben ik alleen gaan wonen en gerichter beginnen te trainen. De liefde voor de bergen ontdekte ik tijdens corona. Met Jan nam ik toen in Frankrijk deel aan enkele klimwedstrijden die ik telkens won. Ook een stage in de Alpen viel heel goed mee. Het idee om te beginnen koersen, was geboren.”

De voorbije jaren bouwde Claes als duatlete al een stevig palmares uit. In 2019 kroonde ze zich in Geluwe tot Belgisch kampioen. Afgelopen jaar won ze de duatlons op Alpe-d’Huez en in Embrun, waarna ze als kers op de taart zilver behaalde op het WK duatlon op de lange afstand in het Zwitserse Zofingen. Claes werd in de zomer van 2022 ook geselecteerd voor de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham. Daar was ze op weg naar een dichte ereplaats, tot ze de verkeerde weg opgestuurd werd. “Eigenlijk vind ik de combinatie met lopen en fietsen het leukst. Als ik loop, fiets en klim ik beter. Ik zal het dus zeker blijven doen. Zofingen wordt ook dit jaar een doel, net als de Powerman van Embrun. Daarnaast maak ik net als Jan deel uit van de triatlonploeg van Evreux, waarvoor ik weer enkele Grand Prix-wedstrijden zal doen.” We vragen Claes of ze van deelname aan de Tour droomt. “Nu ik voor een Franse ploeg rijd zeker, maar veel hangt af van een selectie. Er zijn veel nieuwe damesploegen en WorldTourteams. Het voordeel is dat we een Franse ploeg zijn.” En wat als ze moet kiezen tussen een Tourdeelname en een wereldtitel duatlon? “Dan kies ik toch voor Zofingen”, lacht Claes. “In de Tour ben ik er maar om de hoop te vullen. Maar voor een toptienplaats in de Tour zou ik toch al beginnen te twijfelen.”

Ultiem doel

Claes’ ultieme doel is tweevoudig. “Op het vlak van duatlon hoop ik ooit het WK in Zofingen te kunnen winnen, terwijl ik als wielrenster ervan droom om de stap naar een WorldTourteam te zetten. Al moet ik daarin realistisch zijn. Er zijn momenteel heel wat vrouwen die heel hard met de fiets kunnen rijden. We kunnen het maar proberen”, besluit Claes, die op 26 januari aan de Costa de Almeria haar eerste koers betwist.