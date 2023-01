Whytic Priem start opnieuw in Crossduatlon Westrozebeke: “Ideale test om te zien hoe de conditie is”

De 29-jarige Whytic Priem uit Roeselare start op zaterdag 28 januari voor de derde keer in de crossduatlon van Westrozebeke. De renner uit het team Vega Bike Scott stond voorheen al één keer op het hoogste schavotje en behoort ook nu tot één van de grote favorieten. Zelf ziet hij het als een ideale conditietest in aanloop naar het zomerseizoen.

“Deze wedstrijd van Triatlonclub Ieper kreeg zijn ontstaan in Geluwe en ook daar was ik altijd al een vaste deelnemer”, opent de onderhoudsman bij MSKA Roeselare. “Maar in Westrozebeke haalde ik erna de beste resultaten. Tijdens mijn eerste deelname reed ik spijtig genoeg lek als koploper. Het jaar erop was het wel bingo.”

“Vorig jaar was het na corona een zomereditie en eindigde ik als zesde, maar waren de omstandigheden in de wedstrijd totaal anders. Toen konden de collega’s die het moeten hebben van hun snelheid voor het verschil zorgen, terwijl ik liever modderige omstandigheden heb.”

Spannend

“Zoals het er nu uitziet zal ik zonder pech wel ergens voorin eindigen. Winnen zal niet evident zijn als je ziet dat ook Alexander Chamon start. Hij is echt aan een sterk seizoen bezig, terwijl ik eigenlijk nog in volle opbouw zit. Verder verwacht ik ook veel van mijn trainer Sam Willems, die eigenlijk mijn trainingsschema’s uitschrijft. Het publiek kan dus wel eens een spannende wedstrijd meemaken.”

En dan alle pijlen op het zomerseizoen zetten? “Inderdaad. Vooral in het regionaal circuit wil ik geregeld schitteren en dan zeker als het in Izegem en Roeselare is. Dat zijn toch twee momenten waar ik wil pieken. Het circuit heeft me eventjes moeten missen, vanaf nu wil ik me terug tonen”, besluit Whytic, die op zijn zesde al voor het eerst op een mountainbike zat. (SBR)