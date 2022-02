West-Vlamingen pakken zes medailles op BK indoor alle categorieën

Op het Belgisch kampioenschap indoor alle categorieën in Louvain-la-Neuve heeft juniore Yorunn Ligneel (HAC) de nationale titel behaald in het hoogspringen met een sprong over 1m79.

De atlete uit Houthulst sprong een zeer sterke wedstrijd en bleef foutloos tot op 1m79. “Ik ben heel erg tevreden, want ik had niet verwacht om vandaag zo hoog te kunnen springen”, zegt ze. Ei zo na ging de atlete van Houtland AC bij haar derde poging ook over 1m81, maar de lat viel uiteindelijk toch naar beneden. “Mijn grote doel van dit jaar is om 1m82 te springen en me op die manier te kwalificeren voor het WK voor junioren. Dat ik daar nu al zo dicht bij zit, is een zeer goed teken.”

Vooraf werd vooral getipt op Zita Goossens als sterkste tegenstander voor Ligneel, maar de Oost-Vlaamse atlete gaf verstek voor het BK. Het werd uiteindelijk een spannend duel met Waalse Anne-Laure Hervers die ook over 1m79 ging, maar die daar wel meer pogingen nodig had dan Ligneel.

“Het is heel mooi om als juniore het kampioenschap alle categorieën te winnen en daar ben ik best trots op. De komende weken volgen voor mij nog het BK voor studenten en het BK voor juniores. Hopelijk slaag ik er dan ook in om mooie hoogtes te halen”, besluit ze.

Toptijd en WK-limiet voor Aurèle Vandeputte

Naast het goud voor Ligneel, waren er nog vier andere West-Vlaamse atleten die een nationale medaille haalden in Louvain-la-Neuve. Aurèle Vandeputte haalde zilver op de 800m, maar meer nog dan die medaille sprong de chrono van de Oostkampenaar in het oog. Hij klokte af na 1.46.49 en verpulverde daarmee zijn persoonijk record. Bovendien betekende die tijd een nieuw West-Vlaams record en een selectie voor het WK indoor dat van 18 tot 20 maart in Belgrado wordt georganiseerd.

“Ik loop al heel het seizoen op hoog niveau, maar het was wachten op de perfecte wedstrijd. Die heb ik vandaag gekregen. Clubmakker Timon Inghelbrecht verzorgde perfect het haaswerk en daarna kon ik meeschuiven met Eliott Crestan. Normaal maakt Crestan in de laatste 200m het verschil, maar deze keer kon ik hem behoorlijk goed volgen tot op het einde. Dat ik met mijn prestatie nu ook een selectie beet heb voor het WK indoor is fantastisch”, besluit hij.

Frustratie bij Alexander Doom

Ook Alexander Doom haalde zilver maar dan op de 400m. De Roeselarenaar trok echter met een zeer frustrerend gevoel huiswaarts, want tijdens zijn wedstrijd werd hij enorm gehinderd door Jonathan Sacoor, waardoor een toptijd niet mogelijk was. “Ik voelde me nochtans heel erg goed en ik dacht echt dat ik in de buurt van de WK-limiet kon lopen.”

Tot op 100m van de finish liep alles vlot voor de atleet van AV Roeselare. Hij schoof mooi mee met Julien Watrin en Jonathan Saccoor, maar net op het moment dat hij zijn eindschot wou inzetten, stapte Sacoor geblesseerd uit, waardoor hij Doom enorm hinderde.

“Hij voelt dat ik rechts achter hem zit en dan stapt hij uit naar rechts. Ik ben niet snel boos, maar dit was helemaal niet correct. Als ik slecht loop of als ik zelf een fout maak, dan kan ik dit aanvaarden, maar bij zoiets sta je gewoon machteloos. Het is enorm frustrerend en ik ben er zeker van dat dit ook weer voor problemen zal zorgen met het oog op de WK-selectie van de Belgian Tornados”, besluit hij.

Dubbel brons voor Rendel Vermeulen

Een andere West-Vlaamse uitblinker was Rendel Vermeulen (MACW). De atleet uit Koksijde slaagde erin om als junior zowel op de 60m als op de 200m brons te pakken bij de grote jongens. Op de 60m klokte hij 6.88 en op de 200m liet hij een uitstekende 21.58 optekenen, de 5de beste nationale prestatie aller tijden bij de junioren. “Ik ben enorm tevreden met mijn twee bronzen medailles, maar het is vooral mijn tijd op de 200m die mij het meest voldoening schenkt. Op de 60m had ik graag mijn persoonlijk record gelopen om zo nog wat op te schuiven op de ranking aller tijden, maar ik blijf er uiteindelijk twee honderdsten boven.”

Brons en PR voor Rani Vincke

Ook bij de vrouwen was er West-Vlaams eremetaal op de 60m. Rani Vincke (HAC) liep in de reeksen van de 60m naar een nieuw persoonlijk record van 7.44 en was daarmee goed voor de vierde beste tijd van alle deelnemers. In de finale bevestigde de Gistelse haar goeie vorm en liep naar 7.48 én vooral een bronzen medaille.

