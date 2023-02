West-Vlaamse jeugd succesvol op BK veldlopen

Zondag had in het Brusselse Park van Laken het Belgisch kampioenschap veldlopen plaats. Bij de juniores en senioren stonden er geen West-Vlamingen op het podium. In de jongere categorieën was er wel vier keer goud voor onze provincie.

Fran Van Hollebeke (Flac) uit Beselare zette als een eerstejaars bij de cadetten een knappe prestatie neer. Ze liep de afstand van 3000 meter in 10’43 en was hiermee 19 seconden sneller dan AZW-atlete Julie Mullier uit Deerlijk.

Unicum voor Jabbeke

Alison Debouver uit Oostnieuwkerke greep in haar eerste jaar als een atlete van AV Molenland het goud bij de eerstejaarsscholieren. De andere twee nationale kampioenen uit West-Vlaanderen komen van Atletiekvereniging Jabbeke en dat is toch wel een unicum voor de onderafdeling van Hermes Club Oostende.

Roel Damman uit Stalhille was goed voor goud bij de eerstejaars cadetten. Hij liep de 3 kilometer in de schaduw van het Atomium in 10’01. Willem Renders uit De Haan deed hem dat na bij de eerstejaars scholieren en werd zo na een afstand van 4.000 meter in 12’12 voor het tweede opeenvolgende jaar Belgisch kampioen, na zijn titel in 2022 als een tweedejaarscadet. (ACR)