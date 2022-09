West-Vlaamse atleten steken diverse nationale atletiektitels op zak

Het hamerslingeren wordt geweerd op de reguliere Belgische atletiekkampioenschappen en dus apart afgewerkt. In Tessenderlo had zaterdag het BK bij de cadetten, scholieren, junioren en beloften plaats. Manon Beernaert en Lotte Declerck van Houtland AC werden er nationaal kampioen.

Manon Beernaert wordt binnen haar club getraind door haar vader Jordy Beernaert en is in het hamerslingeren met 59m43 nationaal recordhoudster bij de cadetten. De Torhoutse was dan ook meteen favoriet voor het goud. Ze opende met de 3kg wegende hamer met een worp van 58m65, een kleine meter onder haar eigen Belgische record.

Tijdens de daaropvolgende worpen benaderde ze nog enkele keren die openingsworp maar kon die echter niet meer verbeteren. Uiteindelijk werd ze niet bedreigd voor de Belgische titel. Na haar gouden medaille met de discus en zilver met de kogel van vorige week, is het voor Manon haar tweede Belgische titel en derde medaille deze zomer.

Houtland AC is één van de kleinste atletiekclubs van West-Vlaanderen. Toch slaagt men er steeds in om ook in de werpnummers bij de jeugd uitstekende resultaten te behalen. Zo werd ook Lotte Declerk Belgisch kampioen met de 4 kg zware hamer bij de junioren.

Zij wierp met 42m48 een stuk onder haar niveau maar het was wel voldoende voor het goud. Bij de scholieren jongens, die met 5kg moeten werpen, verbeterde Jens Keerman zijn persoonlijk record en was hiermee goed voor een tweede plaats.

BK junioren en beloften in Kortrijk

Zondag was er in Kortrijk het BK atletiek voor junioren en beloften. Ook daar was Houtland AC succesrijk. In het hoogspringen bij de junioren dames ging het goud naar Yorunn Ligneel met een sprong van 1m76, dat was vijf centimeter lager dan haar beste prestatie maar toch ruimschoots voldoende voor de titel. Verder was er een gouden medaille voor Rani Vincke (100 meter beloften) in 11’61 en voor Timon Ingelbrecht (800 meter junioren) in 1:54’72.

Nog in Kortrijk was er goud voor Arne Vergisson (AC Beernem) op de 800 meter. Meteen zijn vijfde titel, zowel indoor als outdoor op die afstand voor de Brugse atleet. Zijn tijd als belofte was 1:53’08. Zijn beste prestatie voor dit seizoen. Hij was in juni voor ongeveer een maand geblesseerd waardoor hij de helft van het zomerseizoen had gemist. Het BK bleef nog als enige zijn hoofddoel en die kans heeft hij dus gegrepen. Mattis Tanghe (AV Molenland) uit Meulebeke finishte als tweede op die afstand in 1:54’65.

Bij de dames op de 1.500 meter was er dan weer goud voor Charlotte Van Laethem uit Zandvoorde. Als een eerstejaarsbelofte voor HC Oostende onder begeleiding van Stijn Fincioen kon zij voor aanvang de beste tijd voorleggen. Ze finishte als eerste in 4:43’10. Voor KAV Roeselare zorgden junior Victor Priem in het polsstokspringen (4m60) en junior Julie Voet op de 5.000 meter in 17:02’05 voor het goud.

(ACR)