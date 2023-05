Ward Van Der Kelen en Gwendolyn De Deyne winnen Dwars door Brugge

Zondag had in Brugge de 42ste editie van Dwars door Brugge plaats. Circa 4.500 lopers verschenen op de verschillende afstanden aan de start. Op het langste parcours, de 15 kilometer, liepen de Oost-Vlamingen Ward Van Der Kelen en Gwendolyn De Deyne het snelst.

Traditiegetrouw had Dwars door Brugge plaats op Moederdag en was het de voorbije jaren warm en zonnig. Zondag was het een zachte, bewolkte dag en bij de start van de 15 kilometer begon het zelfs licht te regenen. Dit maakte het uiteraard voor veel lopers op de Brugse kasseien niet gemakkelijk. Gwendolyn De Deyne had minder moeite met de weersomstandigheden. “Het was heerlijk. Na een drietal kilometers begon ik het toch redelijk warm te krijgen. Die regen werkte verlossend. Een stortbui was het niet, maar die druppels deden echt wel deugd.” De atlete uit Aalter van AC Beernem won vorige maand Damme-Brugge-Damme en ook in de Brugse stadsloop liet ze niemand voorgaan. “Dwars door Brugge was in 2005 mijn eerste wegwedstrijd”, vertelt ze. “Het is een traditie om hier te lopen. Vorig jaar werd ik eerste. Dit jaar was er opnieuw grote hoop om als eerste over de finish te komen. Ik ben zeer tevreden dat het gelukt is”, aldus De Deyne. Ze kwam over de eindmeet in 56”40. De Brugse Barbara De Brouwer werd bijna een minuut later tweede in 57”44. Elien Danneels vervolledigde het podium in 59”00.

Bij de mannen geen Alexander Diaz Rodriguez in zijn stad omwille van een lichte voetblessure. Al vrij vlug in de wedstrijd vormde er zich een kopgroep van drie, met Ward Van Der Kelen, Simon Mestdagh en de triatleet Quentin De Vos die het weekend voordien in zijn streek de 10 km van de Knokke Loop won.

Hij moest als eerste lossen. Mestdagh uit Oostkamp won de vorige editie. Tot ongeveer een kilometer voor de streep liep voor hem alles volgens plan. “Ik zette mijn zinnen op een eindsprint”, vertelt hij. “Maar Ward begon te versnellen. En dat had ik niet meer in de benen. Ik heb er uitgehaald wat ik kon. Ik kon de voorbije winter niet echt diep gaan, liep slechts een wedstrijd en miste vandaag vooral aan wedstrijdritme. Volgend jaar probeer ik opnieuw met mijn vorm van vorig jaar aan de start te komen. Dat komt wel goed”, aldus Mestdagh die na zijn deelname in Dwars door Brugge naar Sint-Niklaas trok om er met AC Houtland interclub te lopen, de 3000 meter. Twee weken later volgt nog een 10 km in Londen waar hij op de piste graag onder het half uur wil gaan.

Simon Mestdagh eindigde als tweede op de campus van Ter Groene Poorte in Sint-Michiels, in 47”22 op negen seconden van winnaar Van Der Kelen. Quentin De Vos werd derde (49”26) voor Vic Vandaele en Michiel Paermentier. Aan de 15 kilometer namen in Brugge zo’n 2.400 lopers deel. Aan de 5 kilometer waren er dat circa 1.675. Quinten Dewaele, een triatleet uit Knokke-Heist, kwam in die race als eerste over de meet voor Ewout Duchi en Brecht Leersnijder. Celine De Wulf Rotsaert, de jonge atlete van het Brugse ABAV, was de snelste bij de vrouwen voor Nienke Dewitte en Louise Dansercoer. (ACR)