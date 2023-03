Vrije Atletiek Club Beveren-Leie pakt uit met 49ste veldloop: “Met een plooifiets als hoofdprijs”

Op zondag 5 maart is het Sportstadion in Beveren-Leie weer het decor van de jaarlijkse veldloop van Vrije Atletiek Club Beveren-Leie. Dit is de derde wedstrijd van het vierde VAYAMUNDO-veldloopcriterium. Ook dit jaar draagt deze hoogdag voor VACBL de naam ‘Memorial Etienne Demeyer en Kato Vandenbogaerde’.

Ongeveer 350 sportievelingen zullen zondagnamiddag over 18 reeksen strijden voor de overwinning. Leden van de Vrije Sporters en niet-aangesloten leden krijgen meer dan ooit een mooie omloop op en rond de voetbalvelden van Beveren-Leie voorgeschoteld. “Dit jaar gaan we de toeschouwers nog meer op hun wenken bedienen”, vertelt voorzitter Sammy Declerck trots. “Het stuk door het land zal dichter tegen de omheining plaatsvinden om de atleten van nog dichter aan te moedigen. Momenteel zijn er 200 inschrijvingen, maar traditioneel komen er de dag zelfs nog een pak bij.”

Spaghetti en koeken

De organisatie spaarde kosten nog moeite om alweer een prachtig naturapakket samen te stellen. “In de reeksen krijgt iedere deelnemer een prachtige rugzak, gevuld met spaghetti en een halve kilo koeken. Wie zich ook waagt aan de volkscross, waar ook VAL-leden mogen aan deelnemen, krijgt een paar loopsokken. Dit is voor de eerste 120, daarna is het een loopshirt. Voor de podiumplaatsen is er nog eens een speciale attentie. Na afloop verloten we een twintigtal prachtige tombolaprijzen. De hoofdprijs is een plooifiets. Om dit alles in goede banen te leiden kunnen we rekenen op een vijftigtal vrijwilligers. Zonder hen zou dit niet kunnen. Ook daar zijn een 25-tal prijzen te winnen.” VACBL is opgericht in 1974 door Etienne Demeyer en in 2001 werd de fakkel doorgegeven aan Sammy Declerck, de huidige voorzitter die al sinds 1994 deel uitmaakt van het bestuur. De club bestaat uit om en bij de 150 leden en is lid van de sportraad van Waregem, de West-Vlaamse Vrijetijdsatletiekvereniging en Sportievak. VACBL is een atletiekclub waar iedereen die van lopen houdt zich thuis voelt. Van jong tot oud, geoefende atleet tot jogger. De club draagt de familiale sfeer als doelstelling hoog in het vaandel, maar sportief kunnen we wedijveren tegen om het even welke club in onze provincie.