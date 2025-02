Voor Jules Coene (KAVR) is Alexander Doom grote voorbeeld

De prestaties van Alexander Doom doen heel wat jeugdige atleten van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare dromen om in de toekomst in zijn voetsporen te mogen treden. “Toch knap wat Alexander allemaal bereikt heeft: records, medailles op kampioenschappen, op de Olympische Spelen en ondertussen blijft hij de cadetten op onze atletiekclub trainen! Ja, natuurlijk droom ik om ooit zo’n prestaties te leveren”, zegt de 13-jarige Jules Coene.

Aflossing

“Op de Memorial Kristof Eeckhout Indoor Meeting in Gent vormde ik samen met Charles Schoonbaert, Alan Sanchez en Iben Demets de 4 x 200 meter KAVR-aflossingsploeg. Het werd een spannende wedstrijd met drie ploegen die aan elkaar gewaagd waren. In de finale eindspurt versloegen wij met één seconde verschil Atletiek Belgica Edegem Sport en zegevierden in 1’58”78. Wij voelden ons al een kleine beetje de Belgian Tornado’s. Ik was super blij, vooral omdat we dit in teamverband konden verwezenlijken”, glundert Jules, die de eerste graad moderne talen in de Broederschool volgt.

“Ik probeer een sterke atleet te worden en mooie persoonlijke records te behalen. Deze winter probeer ik op de indoormeetings in Gent mijn persoonlijke records: 21”90 op de 150 meter, 12”82 op de 60 meter horden en 3’37”90 op de 1.000 meter scherper te stellen. In de kampnummers wil ik beter doen dan mijn 4m28 in het verspringen en 1m35 in het hoogspringen”, besluit Jules. (FD)