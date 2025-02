Vlaamse titel voor Mattis Saint Germain (KAVR) op de 800 meter

De bijna 15-jarige Mattis Saint Germain is van geen kleintje vervaard. Dagelijks fietst hij vanuit Staden twintig kilometer ver naar zijn school in Diksmuide en vorig jaar trok hij in korte broek mee op de AVR-verrassingsreis… naar de sneeuwpiste in Komen! Op het Vlaams indoorkampioenschap liet hij zien dat hij uit het goede hout gesneden is.

“Mijn dagelijkse fietstocht bezorgt mij een goede basisconditie, maar die korte broek heb ik toen wel omgewisseld voor een lange broek”, lacht Mattis. “Op de 800 meter op het kampioenschap van Vlaanderen was mijn grootste concurrent Cas Scheldeman van Atletiek Zuid West. Ik had hem de week ervoor op het West-Vlaams kampioenschap verslagen en daarom was het ook heel verrassend dat hij opnieuw op kop wou lopen. In het begin zat ik een beetje ingesloten, maar al snel liep ik achter Cas aan. Hij hield er een stevig tempo op aan. Op 350 meter van het einde plaatste ik een versnelling om de leiding over te nemen. Ik bleef een hoog tempo aanhouden om mijn tegenstanders te versmachten. Cas bleef als enige in mijn spoor, maar op 200 meter moest hij een gaatje laten, waardoor ik met een halve seconde voorsprong het goud pakte. Ik won in een nieuw persoonlijk record van 2’03”17 vóór Cas Scheldeman (AZW) en Wannes Van Uyten (VABCO Mol)”, glundert de leerling van het derde jaar Latijn van middelbare school ’T Saam Campus Aloysius in Diksmuide.

“Deze winter won ik in Jabbeke de West-Vlaamse titel bij de cadetten en werd ik 7de op het BK veldlopen in Hulshout. Indoor won ik de provinciale titel op de 800 meter in 2’04”38 bij de cadetten jongens. Mijn eerstvolgende doel is het podium halen op het Vlaams kampioenschap veldlopen op 16 februari in Diest. Daarna wil ik heel graag 2’02”op de 800 meter lopen. Dankzij de begeleiding van trainer Willy Ligneel en de steun van mijn ouders, die beiden ook heel sportief zijn – mama loopt bij AC Staden en papa is aangesloten bij Triathlon TriZer – hoop ik in mijn opzet te slagen”, besluit Mattis zijn sportieve ambities. (FD)