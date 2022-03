Vijftien West-Vlaamse medailles op BK voor studenten

Vrijdag stond in Gent hel Belgisch kampioenschap indoor voor studenten op het programma. Heel wat West-Vlaamse atleten maakten er hun opwachting en de medailleoogst was indrukwekkend: zeven gouden, drie zilveren en vijf bronzen medailles gingen naar onze provincie.

Alexander Doom kende vorig weekend de nodige pech op het BK alle categorieën in Louvain-la-Neuve en vond dat zijn 400m-chrono van 47.46 niet in verhouding stond met huidige conditie. Daarom besliste de Roeselarenaar om ook op het BK voor studenten nog eens de spikes aan te binden.

Doom liep zonder grote concurrentie een uitstekende wedstrijd en finishte als eerste in een tijd van 46.86, een nieuw persoonlijk record en de achtste nationale chrono allertijden.

“Het BK alle categorieën van vorig weekend was in principe mijn enige individuele wedstrijd van deze winter, maar, aangezien ik tijdens deze wedstrijd enorm werd gehinderd, viel mijn chrono ferm tegen. Ik wou gewoon een betere tijd achter mijn naam hebben dan 47.46 en dat is gelukt. Ik ben heel tevreden over het resultaat in Gent.”

WK Belgrado

Met zijn prestatie heeft hij zijn selectie voor het nationaal 4x400m estafetteteam, dat op het WK indoor in Belgrado mag aantreden, zo goed als beet.

Helena Ponette pakte eveneens goud op de 400m in een mooie tijd van 54.46. De Oostendse, die pas haar eerste wedstrijd van het seizoen liep, klokte daarmee de zevende nationale chrono van het jaar en komt, door de blessure van lijstaanvoerder Cynthia Bolingo Mbongo, nu zelfs in aanmerking voor een plaatsje bij de Belgian Cheetahs, die ook op de 4x400m in Belgrado mogen aantreden.

Zestig meter

Op de 60m kregen we ook West-Vlaams vuurwerk. Yoran Deschepper liep in de reeksen naar 6.86 en in de finale sprintte hij naar goud in 6.82, wat een nieuw persoonlijk record en een MACW clubrecord betekende.

De Diksmuideling staat daarmee vijfde op de nationale ranglijst. Rani Vincke kwam op de 60m bij de vrouwen één honderdste tekort om de titel te pakken, maar met 7.43 verbeterde ze nog maar eens haar het West-Vlaams record op die afstand.

Goud voor Inghelbrecht

Timon Inghelbrecht zette afgelopen weekend met uitstekend haaswerk clubgenoot Aurèle Vandeputte nog op weg naar de WK-limiet op de 800m, maar mocht vrijdag zijn eigen kans wagen op die afstand.

De Torhoutenaar liep naar een knappe 1.51.39 en goud. In het verspringen was er ook West-Vlaams goud voor Oostendenaar Mathew Ugwu (7m16) en voor Maité Beernaert (5m82). De Torhoutse pakte eveneens brons in het kogelstoten met een worp van 13m10.

Voorts waren er nog medailles voor Simon Blanckaert (goud 1500m – 4.05.87), Ine Mylle (zilver hinkstapspringen – 12m28), Femke Deleu (zilver 3000m – 10.40.74), Emma Boone (brons 3000m – 10.45.97), Yorunn Ligneel (brons hoogspringen – 1m74), Nore Vandekerckhove (brons 800m – 2.14.55) en Hanne De Baene (brons polsstokspringen – 3m51).