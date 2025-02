Vierde Urban COLOR Run blijft deelnemers verrassen

De vierde gebouwenloop in Menen krijgt er dit jaar een kleurrijke invulling bij en presenteert ook verrassende nieuwe locaties, allemaal te ontdekken tijdens het parcours. The Urban COLOR Run wil dus ieder keer de deelnemers blijven verrassen.

“Op zaterdag 22 maart krijgen sportieve recreanten opnieuw de kans om op een unieke manier onze stad te ontdekken. Met een vernieuwd parcours met maar liefst 14 nieuwe gebouwen op de route, belooft deze editie een verrassende ervaring te worden”, zegt schepen van Evenementen en Sport Kasper Vandecasteele. En om de stad nog meer in feeststemming te brengen, kreeg elk deelnemend gebouw via een ludieke trekking een eigen kleur toegewezen.

“Deze kleuren bepalen de sfeer en inkleding van de passages, waardoor lopers door een kleurrijk parcours rennen. Elk gebouw draagt zo bij aan de unieke beleving van de Urban COLOR Run”, aldus Kasper. Om deze Urban COLOR Run elk jaar met opzien te ‘kleuren’, wordt het parcours ook deze editie opnieuw aangepast. Zo zijn 14 van de 30 gebouwen nieuwe locaties.

Bijzondere passages

“Deelnemers lopen dit jaar voor het eerst door Eerstelijnsgezondheidszorgcentrum De Piramide, AZ Delta, Psychiatrisch Centrum Menen en woonzorgcentrum Ter Walle. Deze én andere nieuwe locaties openen speciaal hun deuren voor onze lopers en beloven bijzondere passages te worden”, weet Kasper.

De toevoeging van nieuwe gebouwen en de kleurrijke inkleding maken deze editie opnieuw verrassend en vernieuwend voor zowel deelnemers als toeschouwers. “Al is het niet eenvoudig om nieuwe passages te strikken want deelnemende gebouwen moeten altijd een andere in- en uitgang hebben om geen kruisend loopverkeer te hebben”, aldus Kasper.

De Urban COLOR Run combineert graag sport en plezier op een unieke manier en dit vertaalt zich nu al in het aantal ingeschreven deelnemers. “De inschrijvingen lopen vlot binnen met ondertussen al meer dan 200 deelnemers en ook buiten Menen groeit de belangstelling voor deze unieke gebouwenloop”, besluit Kasper. Deelnemen kost 5 euro. Deelnemers ontvangen een wedstrijd t-shirt en na afloop een drankje met versnapering. (NV)

Inschrijven kan via: www.menen.be/urbancolorrun