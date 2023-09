Victor Priem pakt goud op BK

De 19-jarige Victor Priem kroonde zich midden september in Jambes met een sprong van 4m70 tot Belgisch kampioen in het polsstokspringen bij de juniores, maar oude liefde roest niet zodat hij vorig weekend met veel plezier deelnam aan het open PK meerkamp in Beveren met een schitterend resultaat van 6.729 punten. “Het podium halen was het streefdoel. Er waren slechts vier atleten ingeschreven, maar dan wel de toppers van België. Alexis Van Elsuwe viel vrij snel af. Daarna ging de lat naar 4m50, hier slaagden we met zijn drieën voor. Daarna ging Alexander Pinte over 4m60 maar slaagde er niet in hoger te gaan. Lukas Urbanzyck en ikzelf sloegen deze hoogte over en gingen direct naar 4m70. Ik slaagde er bij mijn eerste poging in deze hoogte te overschrijden. Lukas Urbanczyk haalde de lat driemaal naar beneden. Hierdoor won ik de wedstrijd. Daarna probeerde ik nog driemaal op 4m85, maar dat was net iets te hoog gegrepen”, vertelt de student bachelor chemie aan de HOGent.

Meerkamp

“Wellicht droomde ik van het winnen van medailles toen ik als zesjarige benjamin in 2010 startte bij KAVR, dus mag ik zeker niet ontevreden zijn met mijn medaillegewin in het polsstokspringen het voorbije jaar: goud bij de juniores in Jambes (outdoor) en Gent (indoor), goud op het BK studenten Indoor Gent en zilver op het BK voor studenten in Oordegem (outdoor) en een mooie vierde plaats op het BK alle categorieën in Brugge. Als jeugdatleet hield ik altijd van de meerkamp, daardoor nam ik een week na het BK deel aan het open PK meerkamp in Beveren. Ik wou graag nog eens testen waar ik stond aangezien ik het voorbije jaar mij enkel op het polsstokspringen heb toegelegd. Onvoorbereid op de andere disciplines en vooral voor de fun eens deelnemen. Maar het lukte echt aardig met als uitschieter 56m11 in het speerwerpen en een onverwacht resultaat van 6.729 punten, waarmee ik op de tweede plaats in de nationale ranglijst beland. Volgend jaar wil ik graag de kaap van 7.000 punten halen.” (FD)