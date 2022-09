Victor Priem (KAVR) met ambitie op BK meerkamp juniores en beloften

Dit weekend (17 en 18 september) start de 18-jarige Roeselarenaar Victor Priem met veel ambitie op het Belgisch kampioenschap meerkamp juniores en beloften, nadat hij zich eind augustus in Tielt al tot Belgisch kampioen kroonde in de categorie juniores.

“Tijdens het zonnige weekend van 20 en 21 augustus nam ik als eerstejaarsjunior deel aan het BK meerkamp in Tielt”, aldus Victor Priem. “Op papier was ik de favoriet, maar Nathan Boone van AC Deinze heeft mij op bepaalde nummers het vuur aan de schenen gelegd. Vooral op de eerste dag gingen de scores haasje-over. Toch kon ik de laatste proef ingaan met een ruime voorsprong van 400 punten en was ik zegezeker.”

Succesvolle dag

“Op zaterdag kwam ik goed uit de startblokken en werd winnaar van de 100 meter met een persoonlijk record van 11’11”, aldus de jeugdatleet van KAVR. “Hiermee viel de stress ook weg en was het meerkampweekend goed gestart. Bij de volgende proef, het verspringen, liet ik ook een nieuwe beste prestatie optekenen: 6m50. Bij de afstoot op de plank liet ik wel nog wat centimeters liggen. Hier voel ik dat ik nog progressie kan maken. Toen kwam één van mijn favoriete nummers: het kogelstoten. Ook daar werd ik de winnaar met een worp van 13m39. Dan konden we even bekomen voor het hoogspringen van start ging. Mijn trainingen van de afgelopen maanden hebben gerendeerd: ik sprong vlot over 1m75, daarna ging ik vlotjes over 1m81 en bij een tweede poging ging ik over 1m84. Om daarna met een wip over de lat van 1m87 een nieuw persoonlijk record te springen! De laatste proef op de eerste dag is traditioneel de 400 meter. Op dit nummer verloor ik 3 seconden ten opzichte van mijn PR. Jammer, want het was een heel succesvolle dag geweest.”

Geen stress

“Goed uitgerust begon ik aan de tweede dag. Het eerste nummer was de 110 meter horden. Ook hier liet ik een PR optekenen en finishte ik als derde. Daarna volgden de nummers heel snel op elkaar. Na een halfuur maakten we ons op aan de discuskooi om in te gooien. Mijn eerste poging werd afgekeurd, mijn tweede was oké, maar ik verbaasde mezelf met een worp van 41m48. Weeral een nieuwe beste prestatie op dit kampnummer. Om 11.30 uur stond het polsstokspringen op het programma: mijn specialiteit. De opwarming ging niet zoals ik me had voorgesteld, want naar mijn gevoel klopte er niets van mijn aanloop. De voorflappen waren niet even lang als andere matten waar ik op train en hierdoor was mijn referentiepunt weg. Ik had drie pogingen nodig om over 4 meter te springen, terwijl ik op training naar hogere hoogtes spring. Het gevoel zat op zondag niet goed. Ik sprong nog 4m20, maar de ontgoocheling overheerste, want het was mijn doel mijn PR van 4m60 scherper te stellen. Bij het speerwerpen gooide ik met een worp van 48 meter volgens mijn kunnen. Het afsluitende nummer is de 1.500 meter. Het is moordend, want na negen proeven moet je nog stevig afzien in dit loopnummer en door de verzuring gaan. Ik had geen stress, want ik hoefde niet te vrezen dat de Belgische titel mij nog zou ontglippen. Dat loonde, want ik verbeterde ook hier mijn PR. Met 6.621 punten als eindtotaal werd ik de winnaar van het Belgisch kampioenschap meerkamp bij de juniores, Nathan Boone mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen en op de derde plaats eindigde Glenn Van Liefferinge. Het was een lastig, maar mooi en leerrijk weekend”, aldus Victor. “In het weekend van 17 en 18 september hoop ik mijn goede vorm te laten zien op het BK meerkamp voor juniores en beloften. Volgend jaar is het mijn ambitie om 7.000 punten te scoren en zo te mogen deelnemen aan het Europees kampioenschap.”