Victor Priem (KAVR) behaalt brons op VK zevenkamp indoor: “Een compleet atleet worden”

Op de kampioenschappen indoor zevenkamp in Gent heeft de 17-jarige Victor Priem brons veroverd op het Vlaams kampioenschap en eindigde hij als vijfde op het BK in de categorie juniores.

“Ik startte met een nieuw persoonlijk record van 7”34 op de 60 meter spurt”, steekt Victor Priem (17) van wal. “De wedstrijden hoog- en verspringen verliepen zoals ik had verwacht met respectievelijk 1,81 meter hoog en 6,29 meter ver. Ik was ook tevreden met mijn 13,30 meter bij het kogelstoten, maar ik hoop mijn prestatie in dit kampnummer nog te verbeteren dit seizoen.”

“Op de tweede dag liep ik voor het eerst succesvol de horden op 99 cm met een tijd van 8”93. Ik was wel teleurgesteld over mijn prestatie bij het polsstokspringen, slechts 4 meter. Met een tijd van 3’12”66 op de 1.000 meter mocht ik tevreden zijn, want ik kan nog veel groeimarge tonen outdoor op de 1.500 meter. Ik ben heel tevreden met de bronzen plak, terwijl het goud naar Thomas Vander Poel ging en Matthias Mees zilver pakte. De sfeer bij meerkampers zit ook goed: iedereen respecteert elkaar en gunt elkaars prestaties”, aldus de zesdejaarsleerling wetenschappen-topsport aan de Topsportschool in Gent.

“In 2021 zette ik enkele heel mooie sportieve prestaties in de categorie scholieren op de tabellen. Ik werd Vlaams kampioen met een sprong van 4,40 meter in het polsstokspringen en behaalde zilver op het BK meerkamp in Herve met een totaal van 6.122 punten.”

Apetrots

“Mijn mooiste sportieve prestatie blijft zonder twijfel mijn vierde plaats in de Interland U18 in Fraconville met deelnemers uit Frankrijk, Spanje, Ierland en Nederland. Het was mijn eerste internationale wedstrijd en ik sprong voor het eerst over 4,50 meter en behaalde de vierde plaats. Ik was apetrots! In zo’n internationale wedstrijd doe je heel wat ervaring op. Ik hoop dat in de toekomst nog te mogen meemaken.”

Ik droom van een loopbaan als tienkamper Thomas Vander Plaetsen

“Door deze prestaties werd ik na de tweede graad in de VMS in Roeselare door de Vlaamse Atletiekliga geselecteerd als beloftevolle jongere. Eerst voelde ik mij hier niet voor gewonnen, maar in de loop van het vierde jaar werd het voor mij duidelijk dat als ik uit mijn sport het uiterste wou halen dit wel de juiste keuze zou zijn. Vooral in combinatie met mijn studies. De richting wetenschappen-topsport staat namelijk gelijk met de richting wiskunde-wetenschappen in het ASO. We krijgen hetzelfde leerplan voorgeschoteld en ook dezelfde diploma’s, maar het aantal taalvakken is beperkter. We moeten ook vaak zelfstandig leerstof verwerken, wat zeker een voordeel is voor later.”

“Uiteindelijk ben ik blij dat ik samen met mijn ouders deze stap heb gezet. Dit is voor mij de ideale combinatie: studies op niveau kunnen combineren met sport op niveau. Bovendien zou ik door de coronacrisis nooit dezelfde kansen hebben gehad om door te groeien in mijn sport. In de Topsportschool zijn de trainingen en de lessen altijd blijven doorgaan, op één week na toen we online les hebben gehad”, aldus Victor, die elke week op het internaat van de Topsportschool verblijft.

Grote idolen

“Wie had dat ooit gedacht? Als kleuter turnde ik wekelijks op woensdag bij Flink en Fris en op zaterdag kon ik mijn energie kwijt in de sportacademie van Stad Roeselare. Nadien maakten mijn ouders de keuze voor atletiek: een gevarieerde sport in de buitenlucht. Je leert er ook discipline en zelfbeheersing. En nu droom ik van een atletiekloopbaan als mijn grote idolen tienkamper Thomas Vander Plaetsen en de Zweedse polsstokspringer Armand Mondo-Duplantis.”

“Ik hoop in de toekomst verder mooie progressie te maken om mijn club KAVR, mijn trainers van de club en de trainers van de Topsportschool te bedanken voor de energie die zie in mij steken om een compleet atleet te worden.” (FD)