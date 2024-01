Victor Kino (KAVR) droomt van champagne op PK

Victor Kino beleefde veel plezier aan de KAVR Fun Run, waar hij als 11-jarige naast zijn leeftijdsgenoten ook volwassen atleten als concurrenten had. Nu kijkt de KAVR-atleet uit Moorslede vooral uit naar het PK veldlopen in Ieper.

“Het was een snelle start”, glundert Victor. “Ik spurtte mee achter de grote atleten, maar als een van de jongere atleten wist ik dat de top tien niet mogelijk zou zijn. Ik hield dan ook niet echt rekening met de anderen. Ik liep goed door. Op het einde had ik nog een spurtje in de benen. Ik vond het een leuke training en kijk nu vooral uit naar het PK veldlopen in Ieper.”

In oktober werd Victor met het KAVR-miniemen estafetteteam 21ste op een totaal van 80 deelnemende ploegen in de Crosscup Relays in Berlare. In de Crosscup te Roeselare finishte hij op een mooie zevende plaats. “En vorig seizoen won ik de Veldloop van het Hoppeland in Poperinge, nadat ik pas als atleet lid was geworden van de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare”, vertelt de jongen van het zesde leerjaar van basisschool De Bunderboog in Moorslede.

Champagne

“Mijn mooiste sportieve herinnering is toen we eind september vorig jaar met het team van de pupillen en miniemen de eerste plaats in de B-finale van de Beker van Vlaanderen behaalden. We waren echt een team: iedereen supporterde keihard voor elkaar. Nadat we wonnen bespoten de trainers ons met champagne, net als echte kampioenen”, lacht Victor. “Daarna zaten we achter onze trainers aan om hen op hun beurt met champagne te bespuiten. Ik heb al gedroomd dat op het West-Vlaams kampioenschap mij zoiets nogmaals overkomt.”

Nog meer hobby’s

“Ik ben heel blij dat ik met atletiek begonnen ben. Ik loop echt graag, maar ik doe ook graag de andere disciplines zoals verspringen, hoogspringen en vortex, de voorbereiding op speerwerpen. Naast atletiek ben ik lid van de KSA, volg ik Woord aan de Academie en leer ik ook saxofoon spelen. Als er nog wat tijd overblijft, houd ik mij bezig met lezen en knutselen of trek ik naar het zwembad. Je merkt het: mijn dagen zijn goed gevuld”, knipoogt Victor. (FD)