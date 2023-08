Veurnse Stratenloop integreert Suikerplein in parcours: “Feestloop vol energie”

Voor de achtste editie van de Veurnse Stratenloop ‘Laat Mie Moar Lopen’ hebben de organisatoren weinig veranderd aan het parcours met start en aankomst op de Grote Markt. Wel integreren ze voor het eerst een passage langs het Suikerplein en verhogen ze de prijzenpot.

Sinds de eerste editie in 2015 ging het elk jaar crescendo met de Veurnse Stratenloop. Wat begon als een initiatief om mensen meer te laten bewegen, is een feestloop geworden. “Deze achtste editie in ons negenjarige bestaan verschilt weinig van de vorige editie”, vertelt medeorganisator Dirk Kesteloot. “Na de start op de Grote Markt lopen de deelnemers richting Kaaiplaats en de Zuidburgweg. Dit jaar lopen ze echter ook over het Suikerplein! Het parcours loopt dan verder richting het natuurgebied om terug te keren in de historische binnenstad. Naast de stratenloop van 5 en 10 km is er ook een G-loop (Memorial Paule George) van 2,8 km en een kidsrun in het stadspark. Deze kidsrun is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en start om 18 uur. Eerst lopen de 6-7-jarigen een lus van 400 m. Om 18.10 uur lopen de 8-9-jarigen twee keer de lus van 400 m en om 18.20 lopen de 10-11-jarigen drie keer de lus. Naargelang het aantal inschrijvingen kunnen er per leeftijdsgroep twee reeksen worden ingelast. De lopertjes kunnen zich gratis inschrijven via www.LMML.be en ze krijgen allemaal een medaille. Afspraak op vrijdag 8 september om 17.50 uur aan de startboog Argenta op de Grote Markt!”

Pur sang

“De stratenloop is een feest met veel beweging, humor, muziek, energie en unieke verbindingen tussen vele generaties”, benadrukt Dirk Kesteloot. “De succesgroepen van vorig jaar staan alweer te popelen. De tienkoppige drumband Otentico, de streetband Rolling Notes, de nostalgische harmonie Houthemnoare blyft te goare, Dirk met zijn doedelzak in ’t park, … ze zullen er allemaal weer bij zijn. Nieuw dit jaar is de Veurnse inzet pur sang, met onder meer de stemmige accordeon-drum van ons Veurnse duo Patrick en Patrick en de Music Rangers onder leiding van Robin Verhelst. Spreekstalmeester van dienst Tom Van Rompaey bindt de hele feestloop aan elkaar. Wie niet zo makkelijk kan lopen, kan een stukje wandelen op ons parcours en het aparte Suikerplein met zijn waterpartij en de suikerbieten van vervlogen tijden ontdekken.”

Grotere prijzenpot

En er is ook een grotere prijzenpot! “De eerste drie dames en heren van de 5 en 10 km krijgen respectievelijk 100, 50 en 25 euro”, zegt Dirk Kesteloot. “Voor de G-Lopers voorzien wij naturaprijzen voor de eerste drie dames en heren. Er zijn drie waardebonnen van elk 100 euro voor de onderneming, de school en de vereniging met het meeste aantal deelnemers. Groepen met meer dan 10 deelnemers die zich inschrijven, kunnen een template (voor de 5 en de 10 km) aanvragen via info@lmml.be.” Volgend jaar viert de Veurnse Stratenloop zijn tiende verjaardag. “Dan komt er een nieuwe, verrassende activiteit bij”, licht Dirk Kesteloot al een tipje van de sluier. “De voorbereidingen voor onze feesteditie zijn al begonnen!”