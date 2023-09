Vandermoere op het WK Obstacle Run 16 september

Voormalig triatleet Hannes Vandermoere heeft zich kunnen kwalificeren voor het WK Obstacle Run in Genk op zaterdag 16 september. Op zondag 10 september nam hij op dezelfde locatie al deel aan Spartacus Thor.

Hannes Vandermoere (35) uit Baliebrugge zocht na triatlon naar een uitdagende sport met veel variatie en begon twee jaar geleden bij hem in de buurt bij OCR Houtland, waar ze aan avontuurlijke buitensporten doen. “Ik had het geluk om twee wedstrijden te doen met een goed resultaat. Tot mijn verbazing won ik de Thor Bar Run in Kastel en op het BK werd ik tweede in mijn leeftijdscategorie. Die twee prestaties waren voldoende om mij voor het allereerste WK te kwalificeren.”

In Genk neemt Hannes, brandweerman in Oostende, deel aan de meest prestigieuze wedstrijd van zo’n 15 kilometer met 50 obstakels, van eenvoudige zoals over een muur klimmen tot hele moeilijke en zware. “Na het triatlon ben ik sportief gebleven. Een voordeel. Het loopniveau heb ik meegenomen. Met een achtergrond in het zwemmen is mijn bovenlichaam wat ontwikkeld. De echt zware obstakels is wel een kwestie van tijd. Er is een grote variëteit in de obstakels en je weet nooit wat je voorgeschoteld krijgt. Elke wedstrijd is ook anders.”

De Snake

De Snake, een stang met draaiende ringen is voor Vandermoere een lastige hindernis. Net als het meesleuren van zware gewichten. “Een krachtpatser ben ik niet. Ook de serieuze technische zaken in de lange obstakels is voor mij een werkpunt”, vindt hij. “Eigenlijk is mijn deelname aan het WK een verrassing. Het is mijn eerste seizoen dat ik wedstrijden doe, maar ik ben altijd een competitiebeest geweest. Eens de race is gestart zal ik er vol voor gaan, zonder er echt een resultaat op te kleven. Ik weet niet hoeveel deelnemers er zijn en aan een internationale wedstrijd heb ik nog nooit meegedaan. Het is dus moeilijk in te schatten waar ik zal eindigen.” (ACR)