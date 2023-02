Urban Spring Run met verrassingsparcours

Na het succes van de Urban Flower Run vorig jaar, is er dit jaar de Urban Spring Run. Deze tweede gebouwenloop doorkruist op zaterdag 25 maart tal van openbare gebouwen, bezienswaardigheden en scholen.

De gebouwenloop vindt dit jaar een maand vroeger plaats dan vorig jaar. Met de lente pas in het land wordt de Urban Flower Run bijgevolg omgedoopt tot Urban Spring Run. Vorig jaar liepen de deelnemers onder meer door de kazematten, het zwembad, het stadspark Bois de Boulogne, het cultuurcentrum, het belfort en het stadhuis.

5 kilometer lang

De tweede editie van de 5 kilometer lange gebouwenloop start en eindigt opnieuw op de Grote Markt. Het startschot wordt gegeven om 15 uur.

Na de vuurdoop vorig jaar werd besloten om te sleutelen aan het parcours. “Door de route aan te passen, spelen we ditmaal beter in op de mobiliteitsimpact van de gebouwenloop. Want het is de bedoeling om met dit recreatief loopevenement veel volk naar ons stadscentrum te brengen, niet om de boel helemaal af te sluiten”, zegt schepen van Sport Kasper Vandecasteele.

Een aantal gebouwen nemen we voor het eerst in de route op

Uniek wedstrijd-T-shirt

“Omdat we het verrassingselement voor de lopers willen behouden, geven we het parcours vooraf niet vrij. Een aantal gebouwen nemen we voor het eerst in de route op. Net als vorig jaar lopen we door alle secundaire scholen, die op een zakdoek bij elkaar liggen. Ditmaal doen we ook twee basisscholen aan”, licht de schepen toch een tipje van de sluier. (EDB)

Deelnemen kost 5 euro. In de deelnameprijs zijn een uniek wedstrijd-T-shirt en een sportdrankje inbegrepen. Er is plaats voor 1.000 deelnemers. Inschrijven kan enkel online via www.menen.be/urbanspringrun. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten door een volwassene begeleid worden.