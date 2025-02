Ultrasporter Matthieu Bonne staakt recordpoging lopen door ziekte

Ultrasporter Matthieu Bonne heeft na 7 uur zijn wereldrecordpoging in Taiwan gestaakt. Hij wilde het wereldrecord lopen in 48 uur verbeteren, maar is ziek. Hij raakte volgens zijn team niet hersteld van een luchtweginfectie en het risico op een longontsteking is te groot.

Bonne ging vrijdagochtend van start met zijn uitdaging. Tijdens de ultramarathon in Taiwan wilde hij minstens 500 kilometer lopen in 48 uur. Die recordpoging moest hij na 7 uur staken. Hij kreeg te kampen met een luchtweginfectie. “Met het risico op een longontsteking is daarom met heel het team besloten om een einde te maken aan zijn wedstrijd. Ondanks zijn uitstekende voorbereiding en vastberadenheid was hij dus niet in staat om de uitdaging in Taipei voort te zetten”, klinkt het bij zijn team.

De 31-jarige Bonne had als doel om het legendarische 30 jaar oude record van 473 kilometer te verbeteren. De uitdaging in Taiwan was een van de drie wereldrecords die de ultrasporter wilde verbreken dit jaar. Zijn team belooft snel te communiceren over volgende uitdagingen. “Matthieu neemt eerst even de tijd om te genezen en deze tegenslag te verwerken”, klinkt het.