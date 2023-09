Tweede Run for Lance

Op zaterdag 7 oktober wordt in Wulvergem de loopwedstrijd ten voordele van Lance gelopen. De opbrengst gaat naar Team Lance en Team Pierre.

Team Lance zet zich in voor de ziekte van Duchenne waaraan Lance Alleweireld sinds zijn vier jaar lijdt. Team Pierre wil gehoor geven aan de de ziekte van Huntington. Lance zelf rolt mee in de loopbuggy net als zijn vriend Pieter Rondelez die aan de ziekte van Huntington lijdt.

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijk erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. “We steunen met onze loopwedstrijd graag Pieter die we leerden kennen via de Roeselaarse triatlonclub TTR. Lance nam vorig jaar nog deel aan de Roeseltriatlon georganiseerd door TTR,” zegt Virginie Demeulenaere, de mama van Lance. Zoals het hoort werd voor de wedstrijd de nodige publiciteit gemaakt. “Lance heeft het logo ontworpen en samen met Elodie Racke de flyer opgesteld, het was ook Lance zijn idee om bij deze editie ook Team Pierre te steunen.”

Tijdsregistratie

Het idee om een loopwedstrijd te organiseren komt van Bruno Clabau. “Ik droomde er al even van om een loopwedstijd te organiseren. Ikzelf loop enkele wedstrijden mee en wilde dit graag in eigen dorp tot stand brengen. De opbrengst van zo’n loopwedstrijd wilde ik ook graag schenken aan een goed doel en meteen dacht ik aan Lance”, zegt Bruno.

Run For Lance is een loopwedstrijd over 6 of 12 kilometer met start om 15.30 uur en met tijdsregistratie. De wedstrijd start aan de Walvis waar ook de prijsuitreiking is. Iedereen ontvangt een goodiebag. Het feestcomité zorgt voor worst en drank. Vorig jaar stonden 109 deelnemers aan de start. “Ook nu kunnen de lopers zich aan een pittige omloop verwachten door de straten van ons dorp”, besluit Virginie Demeulenaere.

Inschrijven kan tot woensdag 4 oktober aan 8 euro via info@runforlance.be met vermelding van naam, voornaam en aantal kilometer. Overschrijven kan via BE89 7512 0698 3185. Inschrijven de dag zelf is mogelijk aan 10 euro. (MDN)