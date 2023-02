Tweede In Flanders Fields Trail is weer gigantisch succes: “Kozen voor nieuw parcours”

Parcoursverantwoordelijke Kristof Vandamme (43) en zijn team van Allround Events organiseren zondag 26 februari voor de tweede keer de In Flanders Fields Trail. Net als vorig jaar liepen de inschrijvingen bijzonder vlot. De 1.000 plaatsen waren snel uitverkocht.

Zondag 26 februari worden de Palingbeek en Gasthuisbossen twee epicentra voor de trailrunners. Vanuit de startzone aan het voetbalveld van GS Voormezele kunnen sportievelingen kiezen uit vier afstanden. Kristof Vandamme uit Wervik tekende het parcours uit. “Onze organisatie heet Allround Events, de meesten komen uit de regio Wervik en Zonnebeke”, legt Kristof uit. “We verdelen de taken en ik ben aangesteld als parcoursverantwoordelijke. Daar kruipt veel tijd in, maar ik doe dat heel graag. Op de dag zelf zit ik vooral in de bossen, het kan altijd dat er problemen opduiken met de bewegwijzering.”

Bekerloos

Kristof ziet dat het evenement opnieuw een groot succes is. “Waaraan dit ligt? De naamkeuze In Flanders Fields Trail klinkt wel goed. We werken een heel gevarieerd publiek: uit alle hoeken van ons land, maar ook uit de buurlanden Nederland en Frankrijk zullen er atleten aan de start verschijnen. We zitten met een wachtlijst van enkele tientallen geïnteresseerden. Dit jaar beslisten we na overleg met de boswachter om 1.000 deelnemers toe te laten, zodat het behapbaar blijft voor de natuur. Later organiseren is trouwens geen optie, want het broedseizoen komt er aan. De laatste weken voerden we nog wat aanpassingen door, zodat bepaalde stukken gevrijwaard blijven.” Zowel zaterdag als zondag kan men de borstnummers afhalen en zondag om 9.30 uur vertrekt de eerste groep. “We kiezen telkens voor een groepsstart. De langste afstanden van 23 en 32 km zijn trailruns, want ze voldoen aan een percentage onverhard parcours. Voor deze afstanden combineren we de Palingbeek en de Gasthuisbossen. Daarna volgen nog de 14 en 7 km, die enkel de Palingbeek aandoen. Voor de 32 km zijn er drie bevoorradingsposten. Als bekerloze organisatie breng je best zelf een beker of fles mee. Een andere optie is om een plooibare beker aan te kopen bij de start. Verder zijn er parking, douches en kleedkamers voorzien bij de start -en aankomstzone.”

Volgende editie?

Voor All Round Events blijft het niet bij twee keer. “Volgend jaar willen we zeker weer iets doen in deze contreien, de concrete invulling moeten we nog bespreken. Intussen nodig ik iedereen al uit voor onze eerste editie van de Golden River Trail in Marke op 22 oktober. Dan lopen we onder meer door het Preshoekbos.” (API)

Start en aankomst: Sint-Elooisweg 58b in Voormezele. Info: inflandersfieldstrail.com.