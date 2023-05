Tweede editie van IVAC Loopt in Kachtem: “Iedereen kan deelnemen”

Op zaterdag 3 juni vindt voor de tweede keer IVAC Loopt plaats in Kachtem. Inschrijven kan nog tot 26 mei. De mogelijke afstanden zijn 3, 6 en 12 kilometer. Zo mikt de club op een evenement waar iedereen kan aan deelnemen.

Door de coronacrisis zijn enkele edities van de Izegemse Kastelenloop niet doorgegaan en tijdens die periode zijn er enkele leden en vrijwilligers afgehaakt. Vorig jaar, na de pandemie, begon IVAC met de stratenloop doorheen Kachtem. De club wou nog altijd naar buiten komen met een evenement waar iedereen welkom is. ’t SoK in Kachtem werd de nieuwe ideale uitvalsbasis omwille van de logistiek betere omstandigheden zoals een polyvalente zaal, bar en kleedkamers en douches.

“We starten om 15 uur aan ’t SoK in de Hogestraat. Er is de mogelijkheid om deel te nemen aan de 3, 6 of 12 km”, vertelt voorzitter Koen Vandommele. “Gelegenheidslopers kunnen de 3 km lopen, terwijl de 6 km dan ideaal is voor lopers die iets vaker de sportschoenen aantrekken. Met de 12 km bieden we dan weer een wedstrijd aan die voor sommige 10 kilometerlopers een uitdaging kan zijn om eens iets extra te presteren.”

“De winnaars van de 3 en 6 km worden gehuldigd en krijgen een aandenken van Stad Izegem. Er zijn drie podia op de langste afstand: dames, heren seniors en heren veteranen (40+). Zij krijgen naast het aandenken ook nog een waardebon van een Ivac-sponsor tussen 50 en 100 euro. Wie wil deelnemen moet zich wel vooraf inschrijven, en dit kan nog tot 26 mei. Hiervoor kan je terecht op www.ivac-izegem.be. Voor iedere deelnemer is er een naturaprijs voorzien.” (RV)