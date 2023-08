Tweede editie 5 mijl van Wevelgem

Op dinsdag 15 augustus gaat de tweede editie van de ‘5 mijl van Wevelgem’ door op en rond de atletiekpiste van Wevelgem, Het Sportspoor.

Net als vorig jaar zijn de start en aankomst op de atletiekpiste voorzien van de tweede uitgave van de ‘5 mijl van Wevelgem’ op Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. De Kidsrun bijt om 14u00 de spits af. Een uur later is de 5 mijl, of 8 kilometer, voorzien, verdeeld over vier ronden over de piste, verharde en onverharde wegen, zeer gevarieerd en perfect voor deze afstand.

“Op de omloop zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht die de veiligheid ten goede moeten komen”, vertelt organisator Lies Deruddere. “We mikken op 150 deelnemers net als vorig jaar. We merken dat loopwedstrijden algemeen iets minder deelnemers lokt. Een trend dat zich al enkele jaren doorzet. Iedere deelnemer krijgt een goed gevulde waardevolle goodiebag. We beschikken ook over een speaker en de nodige muzikale deuntjes zullen de sfeer ten goede komen. Achteraf is er een tombola met een vijftiental waardevolle prijzen.”

Vorig jaar bestond de organisatie nog uit Lies Deruddere, haar papa Geert Deruddere, John Neirynck en haar echtgenoot Davy Stieperaere. Nu staat Lies er alleen voor. “Op 24 september organiseren mijn papa en Davy de Alpro Leieloop”, verduidelijkt Lies. “Dit jaar geen marathon meer, maar 4 wedstrijden dichterbij het centrum van Wevelgem, langs de oevers van de Leie. Een wedstrijd die enorm veel voorbereiding vergt. Daarom heb ik besloten om alleen mijn schouders onder de 5 mijl van Wevelgem te zetten. Ik heb hier dus mijn handen vol mee (lacht). Uiteraard zijn hier heel wat vrijwilligers bij betrokken. Het is niet eenvoudig om aan voldoende medewerkers te komen, maar de puzzel geraakt ingevuld. Dit wordt een hele uitdaging maar ik doe dit heel graag.”