Tweede Beverun mikt op 250-tal deelnemers

Op zondag 3 september organiseert loopclub VACBL met het feestcomité van Beveren-Leie kermis voor de tweede keer de Beverun. De loopwedstrijd voor kinderen en volwassenen vindt niet langer op vrijdagavond plaats maar wel op zondagvoormiddag.

“Omdat er op vrijdagavond al heel wat activiteiten zijn, besloten we om op zondagvoormiddag te lopen”, verduidelijkt Sammy Declerck van de Beverun. “En dat valt meteen in de smaak. Om 10 uur starten de 5 en de 10 kilometer. Om 11.15 uur starten de kinderen met achtereenvolgens de 400 meter, de 800 meter en de 1.200 meter. Het is een bewuste keuze om eerst de 5 en 10 kilometer van start te laten gaan. Voor elke deelnemer voorzien we een prachtig aperitiefpakket. De ouders kunnen zo al meteen hun aperitiefje drinken terwijl hun kinderen lopen.”

Aangepast parcours

“De omloop is ten opzichte van vorig jaar aangepast. Er zal grotendeels gelopen worden op de omloop van de parochianenkoers. We lopen onder meer langs de Leie en de Grote Heirweg, niet meer richting Harelbeke maar meer richting Desselgem. De eerste editie lokte 200 deelnemers. Een getal waar we dit jaar toch een vijftigtal aan willen toevoegen. Er zijn een vijftiental seingevers voorzien door het feestcomité. Ik kan zoals steeds rekenen op een aantal trouwe medewerkers. Bij ons worden ze dan ook in de watten gelegd.”

Tweede stratenloop

“Na de IRON Run in Harelbeke is dit de tweede stratenloop die we in enkele maanden organiseren. Dit is echt mijn ding. Het is dan ook fantastisch dat dit geapprecieerd wordt”, glimlacht Sammy Declerck.

“We raden de deelnemers aan om met de fiets te komen. Het Kerkplein is afgesloten, waardoor de parkeergelegenheid verkleint. Er kan natuurlijk wel nog op de parking van de scholen en sporthal geparkeerd worden. Nu nog duimen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn.” (ELD)

Inschrijven en verdere info kan je vinden op www.beverenkermis.be/beverun