Triatleet Cosie Goudesone maakt zaterdag zijn droom waar: “Negen jaar was Hawaï een doel”

De Ironman van Hawaï was negen jaar lang zijn grote droom en nu is het hem eindelijk gelukt: Cosie Goudesone (32) uit Zillebeke verschijnt dit weekend aan de start van de meest prestigieuze triatlon ter wereld. “Een betere afsluiter van mijn periode als competitiesporter kan ik me niet wensen.”

Cosie Goudesone (32) woonde tot voor kort in Ardooie en komt uit voor Triatlonclub Roeselare. De projectmanager bij TriFinance kwalificeerde zich vorig jaar in de Ironman van Vichy in Centraal-Frankrijk. “Een ticket voor Hawaï was het doel, want de jaren ervoor was ik er al een paar keer dichtbij geweest”, vertelt Goudesone.

“In de Ironman van Nice ben ik zelfs eens op twee minuten van een slot gekomen. Het grappige aan het hele verhaal is dat ik in Vichy eigenlijk helemaal niet goed voorbereid aan de start verscheen. Ik had veel minder trainingsuren in de benen en nam zonder al te grote ambities deel.”

“Die grote Hawaï-droom stond voor één keer niet nadrukkelijk op de voorgrond. Zo zie je maar. Uiteindelijk viel de wedstrijd verrassend goed mee, met dank aan een loodzwaar fietsparcours en een prima marathon in iets meer dan drie uur. Zo werd ik 19de in de algemene uitslag en zesde in mijn leeftijdscategorie.”

Sportverleden

Goudesone heeft een uitgebreid verleden in de sport: tien jaar voetbal, vier jaar wielrennen, drie jaar volleybal, drie jaar judo, tennis en badminton. “En ik ben nog enkele sporten aan het vergeten. Tijdens mijn studentenleven in Gent heb ik het sportleven echter vaarwel gezegd. Het resultaat was dat ik in vier jaar tijd 20 kg ben bijgekomen. Maar toen ik in het werkleven stapte, ben ik weer beginnen te fietsen en rolde ik zo, intussen negen jaar geleden, in de triatlonwereld.”

Goudesone, die intussen in Zillebeke woont, zit momenteel in de verbouwingen en heeft geen uitstekende voorbereiding achter de rug. “Ik heb het even uitgerekend: in 2022 kom ik aan gemiddeld tien trainingsuren per week. In mijn zwaarste weken ging dat naar 15 tot 18 uur. Ondermaats voor een langeafstandstriatleet, maar ik moet roeien met de riemen die ik heb.”

“Ik probeer kwalitatief met mijn trainingstijd om te springen. Dat lukt aardig. 70 procent van de tijd zit ik op de fiets, want in het zwemmen heb ik al veel energie gestoken, maar win ik te weinig tijd. Met looptrainingen moet ik dan weer opletten, want ik ben erg blessuregevoelig.”

“Hopen dat maag standhoudt”

Vorige week reisde Goudesone met zijn vriendin Inge naar Hawaï af. De familie van beiden maakte intussen ook de oversteek. “Inge heeft een hele trip uitgestippeld. We zullen meerdere eilanden aandoen, zwemmen met schildpadden en duiken naar roggen. (lacht) Ze is de beste reisorganisator ooit.”

Maar eerst volgt er dit weekend nog een wedstrijd waarin Goudesone 3,9 km moet zwemmen, 180 km moet fietsen en 42,195 km moet lopen. “Ik denk dat ik, ongeacht de wind en de temperatuur, een eindtijd onder 9u15 mag ambiëren. Maar dat kan alleen als ik geen fouten maak en mijn maag standhoudt. In al mijn vorige Ironmans had ik daar wel last van, dus verwacht ik dat nu ook weer.”

“Ik heb er echter mee leren leven en kan er almaar beter op inspelen. De hete temperaturen zijn normaal geen probleem, alleen kan ik zweten als een rund. Dat vochtverlies haal ik onvoldoende op. In Frankfurt ben ik vier jaar geleden, bij 39 graden, eens volledig gedehydrateerd, waardoor ik tijdens de marathon met twee baxters in de EHBO-post ben geëindigd. Ik kan dus onmogelijk zeggen dat ik voor de omstandigheden op Hawaï een succesformule in handen heb.”

Geen wedstrijden in 2023

Goudesone bekijkt het van de positieve kant. “Hawaï is negen jaar een doel geweest. Ik heb hard moeten knokken voor mijn ticket en nu is het me eindelijk gelukt. Een betere afsluiter van mijn periode als competitiesporter kan ik me niet wensen. Klaar is Kees.”

“In 2023 zal ik sowieso aan geen wedstrijden deelnemen en de jaren erna waarschijnlijk ook niet, aangezien al mijn aandacht zal uitgaan naar de oprichting van een B&B voor mensen met een fysieke beperking”, besluit de ingeweken Zillebekenaar.